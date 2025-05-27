Dördüncü Evre Kanseri Yenen Banu Öğüt'ün Hikayesi

Akıllı ilaçla dördüncü evre iki kanseri yendi

Hem yumurtalık hem de rahim ağzı kanserini yendi

İZMİR - İzmir'de yaşayan Banu Öğüt, gördüğü tedaviyle 4'üncü evre yumurtalık ve rahim ağzı kanserini yendi. Kendisi gibi hasta olan birçok kişi bulunduğuna değinen Öğüt, "Kesinlikle tedaviye sırtlarını dönmesinler, çünkü bu süreç biraz zorlu bir süreçtir, insan psikolojik olarak çok düşüyor. Çaresi olan herkes tedaviye devam etsin" dedi.

İzmir'de yaşayan ve bir çocuk annesi olan Banu Öğüt (32), 2022 yılında vücudundaki çeşitli şikayetler nedeniyle rahim ağzı ve yumurtalık kanseri tanısı aldı. Teşhisin ardından etkili bir tedaviye ulaşamayan Öğüt, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvina Almuradova ve ekibi tarafından tedavi altına alındı. Öğüt, hastalığın dördüncü evrede teşhis edilmesi nedeniyle umutsuzluğa kapılsa da ailesinin desteği, uygulanan kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisi sayesinde 2,5 yıl süren zorlu bir sürecin ardından kanseri yenmeyi başardı. Teşhisin ardından tedavi sırasında zor süreçler geçirdiğini ifade eden Öğüt, "2022 yılında tanı aldım, bunun üzerine bir ameliyat geçirdim. Ardından çeşitli tedaviler gördüm ama hastalık tam olarak bitmedi. Daha sonra gördük ki bu tedavi de fayda etmedi. Sonrasında Elvina Hocam'ın teşhisiyle akıllı ilaç tedavisine başladık. Onun tedavisiyle birlikte fayda gördüm, hastalığım gerilemeye başladı. Yaklaşık 2-2,5 yıldır bu tedaviyi görüyorum. Şu an hastalığım tamamen bitmiş durumda. Önümüzdeki süreçte ilacım kesilecek, artık devam etmeyeceğiz. Bu işlemin ardından doktorumla görüştüğümüzde, tedavimin başarılı olduğunu söylediğinde çok mutlu oldum. Benim gibi hasta olan birçok insan varsa kesinlikle tedaviye sırtlarını dönmesinler, çünkü bu süreç biraz zorlu bir süreçtir, insan psikolojik olarak çok düşüyor. Çaresi olan herkes tedaviye devam etsin" ifadelerini kullandı.

Dr. Almuradova: "Hastalığı 4'üncü evredeydi"

Hastası Banu Öğüt'ün kendisine başvurduğunda umudunu kaybetmiş bir durumda olduğunu vurgulayan Can Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvina Almuradova, "Banu Hanım'a hem yumurtalık hem de rahim kanseri tanısı konulmuştu. Hastamız ilk tanı anında birkaç ameliyat geçirdi, ardından ilaçlı tedaviye başlandı. İlk tedavi süreci tamamlandıktan sonra hastalık tekrar ortaya çıktı ve başka organlara da sıçradı, farklı ilaçlarla tedavi sürdürüldü. Benim gördüğümde artık dördüncü evreye gelmiş, umudunu yitirmiş bir durumdaydı. Güzel olan taraf ise, böyle bir dönemde yapılan özel kalıtsal incelemelerle tespit edilen bir değişim sayesinde hedefe yönelik ilaçlara ve bağışıklık sistemini harekete geçiren tedavilere uygun olduğunun görülmesiydi. Her kanser türünde olmasa da bazılarında hala bir dönüm noktası mümkün olabiliyor; bizim hastamızda da bu şekilde oldu. Yapılan incelemelerde bağışıklık sistemini güçlendiren ve tümöre özgü etkili ilaçlara çok iyi yanıt verebileceği anlaşıldı ve bu tedaviye başladık. Tedaviye 2,5 yıl önce başladık ve ilk 6 ayın sonunda yapılan görüntülemelerde hastalığın tamamen gerilediği görüldü. Bu kadar iyi yanıt alınmasına rağmen tedaviye bir süre daha devam ettik. Artık tedaviyi sonlandırıp hastamızı düzenli aralıklarla izlemeye almayı planlıyoruz" sözlerini kullandı.