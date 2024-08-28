Dördüzlerine bakabilmek için 55 kilo verdi - Son Dakika
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Sağlık

Dördüzlerine bakabilmek için 55 kilo verdi

Adana'da yaşayan dördüz annesi genç kadın, evlatlarının bakımına yetişemeyince mide küçültme ameliyatı olarak 130 kilodan 75 kiloya düştü. Ameliyat sonrası diyet ve sporu hayatına entegre eden Sabahat Şahin, 9 ayda 55 kilo verdi.

28.08.2024 23:29
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Dördüzlerine bakabilmek için 55 kilo verdi

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Sabahat Şahin:

"Ameliyattan sonra hayatıma diyet ve sporu entegre ettim"

Op. Dr. Fatih Akgündüz:

"Ameliyattan önce diyet ve spor denenmeli"

ADANA - Adana'da yaşayan dördüz annesi genç kadın, evlatlarının bakımına yetişemeyince mide küçültme ameliyatı olarak 130 kilodan 75 kiloya düştü.

Ev kadını Sabahat ile fabrikada çalışan Gökhan Şahin (33), 11 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 1 kız çocukları dünyaya geldi. Daha sonra çiftin 7 sene boyunca çocukları olmadı ancak 4 sene önce Sabahat Şahin, dördüz bebeklerine hamile kaldı. Hamza ve Yusuf adında 2 erkek, Sahra ve Zehra adında 2 kız bebek dünyaya getiren Şahin, hamilelikte aldığı kiloları veremedi ve 130 kiloya kadar çıktı.

Bunun üzerine Şahin, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Akgündüz'e başvurdu. Tetkikler sonucu Akgündüz tarafından Sabahat Şahin Medline Adana Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu.

4 çocuk annesi genç kadın, 9 ayda 130 kilodan 75 kiloya kadar düştü.

"Ameliyatın yanında spor ve diyet çok önemli"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Akgündüz, tüp mide ameliyatından önce mutlaka diyet ve sporun yapılması gerektiğini önerdi. Akgündüz, "Hastamız ameliyat öncesi 130 kiloydu ve ameliyattan önce diyet ve spor denemişti. Belli bir dönem 45 kilo vermişti hastamız ama dördüzlerden sonra kilo veremedi. Şu anda hastamız 75 kiloya düştü. Cerrahi ameliyatlar çok önemli ama öncesinde hasta diyeti mutlaka denemeli" ifadelerini kullandı.

"Herkese ameliyatı öneririm"

55 kilo veren Sabahat Şahin ise korkularına rağmen ameliyat olduğunu ve şu anda kendisini iyi hissettiğini anlatarak, "9 ayda 55 kilo verdim. Çocuklardan önce 45 kilo vermiştim ama çocuklardan sonra kilo veremedim. Korkularım vardı başta ama doktorumla tanışınca bu korkuları yendim. Herkese ameliyatı öneririm ama doğru doktoru bulmalı insanlar" diye konuştu.

"Eşim ve çocuklarıma ayrı, kendime ayrı yemek yapıyorum"

Ameliyattan sonra diyet ve sporu hiç aksatmadığını dile getiren Şahin, "Hayatıma ameliyattan sonra diyet ve sporu entegre ettim. Hiçbir zaman sporu bırakmadım ve bırakmayacağım. 4 çocukla zor olsa dahi bu süreci devam ettireceğim. Hedefim 60-65 kiloya düşmek. Çocuklarım beni anlıyor ve bana destek oluyor. Evde eşim ve çocuklarıma ayrı, kendime de ayrı yemek yapıyorum. Diyetimi de aksatmıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Dördüzlerine bakabilmek için 55 kilo verdi - Son Dakika

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