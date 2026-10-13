Dr. Çamlıca, 40 yaş öncesi 3 aydan uzun bel ağrısında ankilozan spondilit için uyardı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Dr. Kutay Can Çamlıca, 40 yaşından önce başlayan ve 3 aydan uzun süren bel veya sırt ağrılarının ihmal edilmemesini söyleyerek, "İstirahatle geçmeyen ve hareket etmekle azalan bel veya sırt ağrısı, 30 dakikadan uzun süren sabah tutukluğu, gece uykudan uyandıran ağrı, kalça veya topuk bölgesinde ağrı ile diğer eklemlerde ağrı ve şişlik 'ankilozan spondilit' açısından değerlendirilmesi gereken belirtiler arasında yer almaktadır" dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Dr. Kutay Can Çamlıca, 'ankilozan spondilit' (ekseriya omurgayı ve leğen ile omurganın birleştiği sakroiliak eklemleri etkileyen, kronik ve iltihaplı bir romatizma tür) hakkında bilgi verdi. Uzman Dr. Kutay Can Çamlıca, "Artrit; eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve günlük yaşam aktivitelerinde güçlüğe neden olabilen hastalıkları kapsayan genel bir tanımdır. Romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıkları, dünya genelinde milyonlarca insanın hareketliliğini ve yaşam kalitesini etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Bu hastalıklar arasında yer alan ankilozan spondilit ise; özellikle omurga ve leğen kemiği çevresindeki eklemleri etkileyen, kronik ve iltihaplı bir romatizmal hastalıktır. Genellikle genç yaşlarda başlayan ankilozan spondilit, erken tanı ve uygun şekilde tedavi edilmediğinde omurga hareketlerinde kısıtlılığa ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olabilir. Ankilozan spondilitte erken tanı ve uygun tedavi önemlidir" dedi.

"3 aydan uzun süren bel veya sırt ağrıları bu hastalığın belirtisi olabilir"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Dr. Kutay Can Çamlıca açıklamasının devamında, "Ankilozan spondilit ekseriya genç erişkinlik döneminde başlar. Özellikle 40 yaşından önce başlayan ve 3 aydan uzun süren bel veya sırt ağrıları hastalık açısından değerlendirilmelidir. İstirahatle geçmeyen ve hareket etmekle azalan bel veya sırt ağrısı, 30 dakikadan uzun süren sabah tutukluğu, gece uykudan uyandıran ağrı, kalça veya topuk bölgesinde ağrı ile diğer eklemlerde ağrı ve şişlik ankilozan spondilit açısından değerlendirilmesi gereken belirtiler arasında yer almaktadır. Bu belirtiler farklı hastalıklarda da görülebileceğinden tanı, hekim tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda konulmaktadır. Erken tanı ve uygun tedavi; hastalığın kontrol altına alınması, hareketliliğin korunması ve yaşam kalitesinin desteklenmesi açısından önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Tanı alan bireylerin tedavilerini hekim önerileri doğrultusunda sürdürülmeli"

Uzman Dr. Kutay Can Çamlıca, hareketli yaşamın eklem ve omurga sağlığı için önemli olduğunu anlatarak, "Düzenli fiziksel aktivite ve uygun egzersiz, eklem ve omurga hareketliliğinin korunmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle yaşa ve sağlık durumuna uygun fiziksel aktivitelerin düzenli olarak yapılması, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılması ve sağlıklı vücut ağırlığının korunması önemlidir. Ankilozan spondilit tanısı olan bireylerde ise hekim veya fizyoterapist tarafından önerilen egzersizlerin düzenli yapılması ve gerekli durumlarda fizik tedavi uygulamalarının tedavi planına uygun şekilde sürdürülmesi tedavinin önemli bileşenlerindendir. Tedavinizi ve kontrollerinizi aksatmayın. Ankilozan spondilit tedavisi, kişinin hastalık özelliklerine ve sağlık durumuna göre hekim tarafından planlanmaktadır. Tedavi; ilaçların yanı sıra düzenli egzersiz, fizik tedavi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını içerebilmektedir. Tanı alan bireylerin tedavilerini hekim önerileri doğrultusunda sürdürmeleri, ilaçlarını hekim önerisi olmadan bırakmamaları veya değiştirmemeleri ve düzenli kontrollerini aksatmamaları önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Erken tanı, uygun tedavi ve düzenli hareket; eklem ve omurga sağlığının korunmasına katkı sağlar"

Dr. Kutay Can Çamlıca son olarak, "Uzun süren bel ve sırt ağrılarını ihmal etmeyin. Özellikle genç yaşta başlayan, istirahatle geçmeyen ve hareketle azalan bel veya sırt ağrılarında sağlık kuruluşuna başvurmaları, düzenli fiziksel aktiviteyi yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri, sağlıklı vücut ağırlığını korumaları, tanı almaları halinde tedavi ve kontrollerini aksatmamaları, hususlarının önemini hatırlatır, sağlıklı ve hareketli bir yaşam dileriz. Unutmayalım; erken tanı, uygun tedavi ve düzenli hareket; eklem ve omurga sağlığının korunmasına katkı sağlar" ifadelerine yer verdi.