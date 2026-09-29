Dr. Murat Çetin, soğuk havalarda kalp krizi riskinin arttığını belirterek uyardı

Dünya Kalp Sağlığı Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kayseri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Çetin; soğuk havalarda kalp krizi riskinin arttığını ifade ederek vatandaşlara kalp sağlığını ihmal etmemeleri uyarısında bulundu.

Kayseri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Çetin özellikle ailesinde kalp hastalığı bulunan, şeker, tansiyon, kolesterol ve sigara gibi risk faktörleri taşıyan vatandaşların kontrollerini aksatmaması gerektiğini belirtti. Kalp sağlığı açısından düzenli kontrollerin önemine dikkat çeken Çetin, "29 Eylül her yıl Dünya Kalp Sağlığı Günü olarak kutlanıyor. Bizler de kalp sağlığı açısından farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Aile öyküsü olan, çeşitli risk faktörleri olan hastalarımızın muayenelerini aksatmamaları gerektiğini, şikayet ve semptomu olan hastaların hastaneye gecikmeden başvurmaları gerektiği konusunda bir takım uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

"Erkeklerde 40, kadınlarda 50 yaş sonrası kontroller ihmal edilmemeli"

Aile öyküsünün yanı sıra diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve sigaranın önemli risk faktörleri olduğunu ifade eden Çetin, "Aile öyküsü, şeker, tansiyon, kolesterol, sigara gibi risk faktörü olan hastalarımızın özellikle belli bir yaşa ulaştıktan sonra; erkeklerde 40 yaş, kadınlarda 50 yaş sonrası ihmal etmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın rutin kalp kontrollerini yaptırmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Kışın soğuk havalara bağlı kalp krizi riski artıyor"

Mevsim geçişlerinin de kalp hastaları açısından dikkat edilmesi gereken dönemler olduğunun altını çizen Dr. Çetin, yaz aylarında sıvı kaybına bağlı tansiyon düşüklüğü ve kalp yetmezliği hastalarında bazı şikayetlerin ortaya çıkabildiğini söyledi. Kış mevsiminde ise soğuk havaların kalp krizi riskini artırabildiğini belirten Çetin, "Mevsim geçişlerinde bir takım kalp hastalıklarını sık görüyoruz. Yaz mevsimine girerken özellikle sıvı kaybına bağlı tansiyon düşüklüğü, kalp yetmezliği hastalarında bir takım şikayetler ortaya çıkıyor. Önümüz kış; kış mevsiminde de soğuk havalara bağlı kalp krizlerinin arttığını biliyoruz. Bu da yine soğuk havadan kaynaklı kalp damarlarında bir takım büzüşmelere bağlı olarak kalp krizi riski artıyor" ifadelerini kullandı.

Kalp rahatsızlığı bulunan vatandaşların mevsim geçişlerinde daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Murat Çetin, "Mevsim geçişlerinde özellikle dikkat etmemiz gereken şeyler var. Yine şikayeti olan hastalarımızın, altta yatan kalp rahatsızlığı olan hastalarımızın kontrollerini ihmal etmemelerini, şikayetleri varsa hastaneye başvurmaları konusunda özellikle uyarıda bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.