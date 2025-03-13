Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, Haberler.com'da sarı nokta hastalığı ve tedavi yöntemleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Çağımızın yaygın göz hastalıklarından biri olan sarı noktanın ilerleyen yaşla birlikte daha sık görüldüğünü belirten Kavalcıoğlu, erken teşhisin kritik olduğunu söyledi.
Dr. Özer Kavalcıoğlu, sarı nokta hastalığının yaşlılıkla birlikte arttığını belirterek, "Sarı nokta hastalığına çağımızın hastalığı diyebiliriz" dedi. 60 yaş üzerindeki bireylerde bu hastalığın görülme oranının yüzde 50'ye kadar çıkabildiğini ifade etti.
Sarı nokta hastalığının birçok çevresel faktöre bağlı olarak gelişebileceğini söyleyen Kavalcıoğlu, "Sigara, güneş, kilo, hipertansiyon, şeker ve kötü beslenme sarı nokta hastalığına sebep olabilir" dedi. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının göz sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Sarı nokta hastalığında erken teşhisin hayati olduğunu söyleyen Kavalcıoğlu, "Hastada göz kaybı olmasın diye Valeda tedavisi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Valeda tedavisinin hastalar için pratik bir yöntem olduğunu belirterek, "Bu yöntemle hastanın ameliyathaneye girmesi gerekmiyor" dedi.
Son Dakika › Sağlık › Dr. Özer Kavalcıoğlu: Sarı nokta hastalığı çağımızın hastalığıdır - Son Dakika
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