Dsö: Batı Pasifik'te Her Yıl 3,5 Milyon İnsan İklim Krizi Nedeniyle Ölüyor - Son Dakika
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Dsö: Batı Pasifik'te Her Yıl 3,5 Milyon İnsan İklim Krizi Nedeniyle Ölüyor

07.04.2022 14:52
Dsö: Batı Pasifik'te Her Yıl 3,5 Milyon İnsan İklim Krizi Nedeniyle Ölüyor

MANİLA, 7 Nisan (Xinhua) — DSÖ Batı Pasifik Bölge Direktörü Takeshi Kasai, düzenlediği sanal basın toplantısında, kuraklık, sıcak hava dalgaları, tayfunlar, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olaylarının bölgenin çeşitli yerlerinde insanların sağlığını etkilediğini söyledi. DSÖ verilerine göre Batı Pasifik'te her 14 saniyede bir kişi hava kirliliğinden ölüyor. DSÖ ayrıca yükselen deniz seviyelerinin ve […]

Dsö: Batı Pasifik'te Her Yıl 3,5 Milyon İnsan İklim Krizi Nedeniyle Ölüyor

MANİLA, 7 Nisan (Xinhua) — DSÖ Batı Pasifik Bölge Direktörü Takeshi Kasai, düzenlediği sanal basın toplantısında, kuraklık, sıcak hava dalgaları, tayfunlar, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olaylarının bölgenin çeşitli yerlerinde insanların sağlığını etkilediğini söyledi. DSÖ verilerine göre Batı Pasifik'te her 14 saniyede bir kişi hava kirliliğinden ölüyor. DSÖ ayrıca yükselen deniz seviyelerinin ve artan tropik fırtınaların tatlı suya erişimi azalttığı, sahilleri ve resifleri bozduğu ve Pasifik adalarındaki insanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını tehdit ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Dang humması ve sıtma gibi vektör kaynaklı hastalıklardaki artışlar, gıda ve içme suyu güvensizliği, toprağın bozulması ve aşırı hava olayları bu sağlık sistemlerini daha da zorlayacak ve savunmasız kesimleri orantısız şekilde etkileyecek. DSÖ'nün Pazartesi günü "Sağlık ve çevre" başlıklı basın açıklamasında da, "Bugün, kirlilik ve plastikler en derin okyanuslarımızın dibinde ve en yüksek dağlarımızın tepesinde bulunuyor ve besin zincirimize giriyor" dedi. Kasai, "Çok açık, şimdi harekete geçme zamanı" diyerek, "Bugün harekete geçmezsek, gelecekte sağlığımızı riske atmış oluruz" diye uyardı.

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Dünya Sağlık Örgütü, Orman Yangınları, Nisan, Sel, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Dsö: Batı Pasifik'te Her Yıl 3,5 Milyon İnsan İklim Krizi Nedeniyle Ölüyor - Son Dakika


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