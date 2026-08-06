Dünya Emzirme Haftası'nda Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Dünya Emzirme Haftası'nda Farkındalık Etkinliği

Dünya Emzirme Haftası\'nda Farkındalık Etkinliği
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Kaynaşlı'da anne adaylarına emzirmenin önemi vurgulandı, bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi'nde anne adaylarına yönelik farkındalık etkinliği düzenlenirken, anne sütünün bebek sağlığındaki önemi ve emzirmenin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne adaylarının katılımıyla farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kaynaşlı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, İlçe Devlet Hastanesi Gebe Okulu Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekildi. Etkinlikte sağlık çalışanları tarafından anne adaylarına emzirmenin faydaları, ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenmenin önemi ve doğru emzirme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Anne sütünün bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sağlıklı gelişimlerine katkı sağladığı ve yaşamın ilk dönemindeki en önemli besin kaynağı olduğu ifade edildi. Programda ayrıca emzirmenin desteklenmesi, anne sütü konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dünya Emzirme Haftası'nda Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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