Dünya Talasemi Günü\'nde Sağlık Ziyareti

12.05.2026 09:37
Talasemi Derneği, İl Sağlık Müdürü ile hasta tedavi süreçlerini ve tarama programlarını görüştü.

Denizli Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Turgay Besim, Başkan Yardımcısı Mustafa Boran ve Üye Semra Albayrak, Dünya Talasemi Günü kapsamında İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk'ü ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette talasemi hastalarının tedavi süreçleri, sağlık hizmetlerine erişim, talep ve önerileri ele alınırken, Dünya Talasemi Günü kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan etkinlikler hakkında da bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, talaseminin dünyada en sık görülen kalıtsal kan hastalıklarından biri olduğunu belirterek, toplumda "Akdeniz Anemisi" olarak bilinen hastalığın anne ve babadan çocuğa geçtiğini, çocuk 3-4 aylıkken başlayarak düzenli kan nakli gerektirdiğini ifade etti. Talasemi ile mücadelede en etkili yöntemin korunma olduğuna dikkat çeken Öztürk, toplum eğitimi, hastalığı taşıyan kişilerin tarama yöntemiyle saptanması, genetik danışmanlık ve doğum öncesi tanının büyük önem taşıdığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Türkiye'de 2018 yılından bu yana 81 ilde akdeniz anemisi ve talasemi gibi hastalıkların da içinde bulunduğu genetik bozukluk "hemoglobinopati"nin tespiti için 'Evlilik Öncesi Hemoglobinopati Tarama Programı' başlatıldı. Bu program kapsamında, tarama testleri Aile Hekimliklerinde tamamen ücretsiz olarak yapılmaktadır. Denizli'de yapılan taramalarda; 2025 yılında 14 bin 670 kişi tarandı ve 484 taşıyıcı tespit edildi. 2026 yılının ilk dört ayında ise 6 bin 317 kişi taranarak 238 taşıyıcı tespit edildi. 2021 yılından bu yana da talasemi tanısı alan hiçbir bebeğimiz olmadı" dedi.

"Evlenmeden önce talasemi taşıyıcısı olup olmadığına bakılmalıdır"

Denizli Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren 7 yataklı Talasemi Merkezi'nin 2003 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini de ifade eden İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, merkezde 2026 yılı mevcut durumda 65 kayıtlı hastanın takip ve tedavisinin sürdürüldüğünü ifade etti. Öztürk, talasemiyle mücadelede evlilik öncesi taramaların hayati önem taşıdığına dikkat çekerek; "Taşıyıcı bireyler genellikle kendilerini sağlıklı hisseder ve bir test yaptırmadıkları sürece bu durumu bilmezler. Ancak iki taşıyıcının evlenmesi durumunda, çocuklarının %25 ihtimalle ağır talasemi hastası olarak doğma riski bulunur. Bu durum, çocuk için ömür boyu sürecek düzenli kan nakilleri ve zorlu tedavi süreçleri anlamına gelir. Halbuki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Erken tanı, taşıyıcılık taramaları ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde sağlıklı nesillerin korunması mümkündür. Toplumumuzun bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz ve çiftlerin evlenmeden önce Aile Hekimlerimizde talasemi taşıyıcısı olup olmadığına baktırmasını önemsiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

