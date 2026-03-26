Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumu Ankara'da
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumu Ankara'da

Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumu Ankara'da
26.03.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Atatürk Hastanesi'nde tüberkülozla mücadelede güncel gelişmeler ele alındı.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından "Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumu" düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen sempozyumda, tüberkülozla mücadelede güncel gelişmeler ele alındı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle tüberkülozla mücadelede de önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Kurtcebe, tüberkülozda korunmanın, hastalığı tedavi etmekten çok daha önce geldiğini, erken teşhis, düzenli takip ve tedavi süreçlerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Toplum sağlığı risklerinde önleyici hizmetlerin önceliklendirildiğine dikkati çeken Kurtcebe, aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin sürdürüldüğünü, tüberkülozla mücadelede doğrudan gözetimli tedaviye ek, video gözetimli tedavi uygulamalarının kullanıldığını aktardı.

Teknolojik imkanlardan yararlanılarak tedavi süreçlerinin yakından takip edildiğini kaydeden Kurtcebe, çoklu ilaca dirençli hasta sayılarının azaldığını ve tedavi başarısının yüzde 80'inin üzerine çıktığını belirtti.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aydın Yılmaz da 2000'li yıllarda Türkiye'de tüberküloz rehberleri hazırlandığını tanıda, tedavide, koruyucu tedavi ve diğer alanlarda standart uygulamalar geliştiğini, bilimsel temelli yaklaşımların hastanelerde ve verem savaş dispanserlerinde standart hale geldiğini ifade etti.

Yılmaz, hastanenin Türkiye'de tüberküloz kontrolünde aktif rol üstlendiğini belirterek, 2 servis, 3 poliklinik ve üçüncü basamak laboratuvarla hizmet verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:44:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.