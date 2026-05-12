Dünya Tuza Dikkat Haftası Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Tuza Dikkat Haftası Etkinliği

Dünya Tuza Dikkat Haftası Etkinliği
12.05.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da tuz tüketimi ve sağlıklı beslenme için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 11-17 Mayıs Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinesinde Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara tuz tüketimi ve etiket okuryazarlığı konularında bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatılarak, dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü personel yemekhanesinde "Tuzu Azaltın Sağlığınızın Tadı Kaçmasın!" sloganının yer aldığı servis kağıtları kullanılarak personele yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dünya Tuza Dikkat Haftası Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Yok artık Mbappe Kulübe telefon açıp bakın ne dedi Yok artık Mbappe! Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
Tayland’daki yarasalarda yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi Tayland'daki yarasalarda yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi
Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı Hantavirüslü gemiden tahliye edilen yolcu maskesini çıkardı
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi En büyük hayaline son bir adım kaldı Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 11:08:23. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Tuza Dikkat Haftası Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.