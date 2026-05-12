Dünya Tuza Dikkat Haftası Etkinliği

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 11-17 Mayıs Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.
Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinesinde Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara tuz tüketimi ve etiket okuryazarlığı konularında bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.
Etkinlik kapsamında vatandaşlara aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatılarak, dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulunuldu.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü personel yemekhanesinde "Tuzu Azaltın Sağlığınızın Tadı Kaçmasın!" sloganının yer aldığı servis kağıtları kullanılarak personele yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. - ERZİNCAN
