Duruş Bozukluğu İlerlemeden Önlenmeli - Son Dakika
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Sağlık

Duruş Bozukluğu İlerlemeden Önlenmeli

Fizyoterapist Özkalay, duruş bozukluğunun çocuklarda yaygınlaştığını ve tedavi edilebilir olduğunu belirtti.

29.10.2024 19:46
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Fizyoterapist Nur Özkalay uyardı: "Duruş bozukluğu ciddi problemler oluşturabilir"

"Duruş bozukluğu özellikle çocuklarda yaygınlaşma tehdidi taşıyor"

KÜTAHYA - Kütahya'da Fizyoterapist Nur Özkalay, duruş bozukluğunun toplumda sıkça karşılaşılan bir sorun olduğunu belirtti. Özellikle okul çağındaki çocukların bu problemlerle sıkça karşılaştığını ifade eden Özkalay, sürekli masa başında çalışmanın ve ağır çantaların taşınmasının çocuklarda duruş bozukluğu yaşanmasına neden olduğunu vurguladı. Bu durumun, çocukluk döneminde başladığını ve ilerleyen yaşlarda postür bozukluğu olarak devam ettiğini söyledi.

Özkalay, "Eğer bu sorunlar düzeltilmezse, ileriki yaşlarda sırt düzleşmesi gibi ciddi problemler ortaya çıkabilir" dedi.

Duruş bozukluğunun kifoz, lordoz ve skolyoz gibi rahatsızlıklara yol açabileceğine dikkat çeken Özkalay, bu durumların tedavi edilebilir olduğunu belirtti. Özellikle erken teşhis ve müdahalenin, daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Skolyozda, açı büyümeden müdahale edilirse, çocuklarda ve gençlerde etkili bir tedavi sürecinin başlatılabileceğini kaydeden Özkalay, "Erken teşhis ve tedavi, yaşam kalitesini artırır. Zira ağrılar zamanla artarak devam edebilir. İlerleyen yaşlarda kemik yapısının oturması, bazı sorunların değiştirilmesini zorlaştırır. Bu nedenle erken teşhis hayat kurtarıcıdır" şeklinde konuştu.

Masa başında çalışan bireyler içinse, çalışma sürelerinin 7 saatin üzerine çıkmaması gerektiğini belirten Özkalay, "Örneğin, 1 saat masa başında çalıştıklarında 10 dakika yürüyüş yapmaları önerilir" dedi.

Özkalay, ayrıca, kullandıkları sandalyenin ortopedik olmasının, bilgisayar ekranının altına bir yükseltici konulmasının ve boyun açısının korunmasının da önem taşıdığını vurguladı.

Özkalay, çeşitli egzersizlerin de duruş bozukluklarının önlenmesinde faydalı olacağını ekledi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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