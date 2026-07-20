Düzce Adliyesi\'nde Hareket Yaşı Ölçümü

DÜZCE (İHA) – Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa çalışmaları kapsamında Düzce Adliyesi'nde kurulan stantta personelin hareket yaşı ölçülerek analiz edildi. Elde edilen sonuçlara göre bilgilendirme yapılan personel, Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirildi.
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa farkındalık çalışmaları kapsamında Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Düzce Adliyesi'nde stant kurarak adliye personeline yönelik tarama gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında personelin hareket yaşı ölçülürken, elde edilen veriler analiz edildi. Analiz sonuçları doğrultusunda katılımcılara sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç duyulan personel, koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaları amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirildi. - DÜZCE
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