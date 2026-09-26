Düzce Akçakoca'da Şekere Dikkat Haftası standında sağlıklı beslenme anlatıldı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da Şekere Dikkat Haftası standında sağlıklı beslenme anlatıldı

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Düzce Akçakoca\'da Şekere Dikkat Haftası standında sağlıklı beslenme anlatıldı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 19-25 Eylül Şekere Dikkat Haftası kapsamında Hüseyin Yanmaz Kapalı Pazar Yeri'nde bilgilendirme standı açıldı. Stantta Diyetisyen Tolga Tilke, şeker tüketiminin azaltılması ve dengeli beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi, broşür dağıtıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Şekere Dikkat Haftası kapsamında vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 19-25 Eylül Şekere Dikkat Haftası farkındalık çalışmaları kapsamında, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüseyin Yanmaz Kapalı Pazar Yeri'nde bilgilendirme standı açıldı. Kurulan stantta vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda bilgiler veren Diyetisyen Tolga Tilke, şeker tüketiminin azaltılması ve dengeli beslenmenin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlara konuya ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Farkındalık çalışması kapsamında sağlıklı beslenmenin yanı sıra prostat kanseri, lenfoma, Dünya İntiharı Önleme Günü ve Alzheimer konularında da bilgilendirici broşürler vatandaşlara ulaştırıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca kurum personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenerek sağlık konularında farkındalığın artırılması amaçlandı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin toplum sağlığına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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