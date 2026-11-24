DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Dünya Diyabet Günü ve KOAH Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Sağlıklı yaşamın ve erken teşhisin önemine dikkat çekilen etkinliğe Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da katıldı.

Cumayeri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, diyabet ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı. Yürüyüşte sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi, kronik hastalıklardan korunma ve erken teşhisin hayati rolü vurgulandı. Etkinliğe Cumayeri Kaymakamı Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da katılarak destek verdi. Yeni Cami önünden başlayan farkındalık yürüyüşü, Kaymakamlık binası önünde sona erdi.

Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlıklı bir yaşam ve diyabete karşı farkındalık için hep birlikte adım attık" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün ardından sağlık görevlileri tarafından Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi. Etkinlik, kronik hastalıklara karşı bilinçlenmenin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.