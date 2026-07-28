Düzce'de Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi - Son Dakika
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Düzce'de Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Düzce\'de Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi
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Engelsiz Yaşam Merkezinde diş sağlığı eğitimi ve tarama yapıldı, bilinç artırıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde ağız ve diş sağlığı eğitimi ile diş taraması gerçekleştirildi. Eğitimde doğru diş fırçalama alışkanlıkları anlatılırken, katılımcıların ağız ve diş sağlığı kontrolleri de yapıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görev yapan diş hekimleri, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik eğitim programı düzenledi. Eğitim kapsamında katılımcılara ağız ve diş sağlığının önemi, dişlerin çürük ve diş eti hastalıklarından korunması için dikkat edilmesi gereken kurallar, doğru diş fırçalama teknikleri ve dişlerin günde en az iki kez düzenli olarak fırçalanmasının önemi anlatıldı. Programın ardından diş hekimleri tarafından katılımcıların ağız ve diş sağlığı taramaları gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde bireylerin ağız ve diş sağlığı durumları değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan kişiler için gerekli yönlendirmeler de yapıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplumun her kesiminde ağız ve diş sağlığı bilincini artırmaya yönelik eğitim ve tarama çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Diş Sağlığı, Sağlık, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Düzce'de Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi - Son Dakika

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