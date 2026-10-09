Düzce\'de ambulans sürücüleri 4 günlük sürüş güvenliği eğitiminden geçiyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ambulans sürücüleri zorlu şartlara karşı teorik ve uygulamalı eğitimden geçiriliyor.

Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından ambulans kazalarının önüne geçilmesi ve sürücülerin acil durumlarda daha güvenli hareket edebilmesi amacıyla sağlık personeline yönelik Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi düzenleniyor. Eğitimlere 18 kursiyer ve 8 eğitmen katılıyor. Daha önce Kocaeli'de gerçekleştirilen eğitimler, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleri sonucu Düzce'de tahsis edilen parkurda yapılmaya başlandı.

Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayşenaz Özcan, eğitimin 4 günlük kapsamlı bir programdan oluştuğunu belirtti. Özcan, "Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak bugün burada Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi düzenliyoruz. Eğitimimiz 18 kursiyer ve 8 eğitmenden oluşuyor. Daha önce bu eğitimi Kocaeli ilinde gerçekleştiriyorduk. Ancak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile İl Sağlık Müdürlüğümüzün girişimleri sayesinde bu parkur bize tahsis edildi. Böylece eğitimlerimizi artık burada, daha rahat şartlarda gerçekleştirmeye başladık. Eğitimimiz bir gün teorik eğitim, iki gün uygulamalı eğitim ve bir gün sınav olmak üzere toplam dört gün sürüyor. Bugün de eğitimimizin sınav günündeyiz. Şu ana kadar personelimizin yaklaşık yüzde 70'i bu eğitimi tamamladı. Hedefimiz, personelimizin tamamına bu eğitimi vermek. Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi'ndeki temel amacımız, ambulans kazalarının önüne geçmek ve sürücülerimizin daha güvenli, daha dikkatli ve defansif sürüş tekniklerini kullanmalarını sağlamak" dedi.

Gerçek vakalar parkurda simüle ediliyor

Düzce Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitim Koordinatörü Süleyman Yavuz ise eğitimin ilk gününde teorik bilgilerin aktarıldığını, sonraki iki günde ise kursiyerlerin uygulamalı eğitimden geçirildiğini söyledi. Yavuz, "Eğitimlerimiz toplam dört gün sürüyor. İlk gün, Ambulans Servisi Başhekimliğimizde teorik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimlerde ambulans sürüş güvenliği, ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinin kullanımı, ambulans çeşitleri ve teknik özellikleri, güvenli sürücü davranışlarının geliştirilmesi, telsiz kullanımı ve ambulans bakımı gibi birçok konuda personelimize teorik bilgiler veriyoruz. Ardından iki gün boyunca uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyoruz. Personelimizin gerçek hayatta ve vakalara müdahale sırasında karşılaşabilecekleri durumları burada oluşturduğumuz parkurlarda birebir simüle ediyoruz" diye konuştu.

"Kontrollü frenlemeden engelden kaçınmaya zorlu parkurlar"

Uygulamalı eğitimlerde ambulans sürücülerinin farklı senaryolar karşısındaki sürüş becerileri test ediliyor. Eğitim alanında paralel park, artı park, kontrollü frenleme, ABS sisteminin devreye girmesi, engelden kaçınma ve slalom gibi parkurlar bulunuyor. Yavuz, "Gördüğünüz gibi eğitim alanımızda paralel park, artı park, kontrollü frenleme, ABS sisteminin devreye girmesi, engelden kaçınma ve slalom parkurlarımız bulunuyor. Bu parkurlarla sürücülerimizin gerçek hayatta, özellikle baskı altında ve ani karar vermeleri gereken durumlarda doğru ve güvenli karar alma becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amaç kazasız ve güvenli görev"

Eğitimin son gününde kursiyerlerin sınava tabi tutulduğunu belirten Yavuz, eğitimlerin artık Düzce'de gerçekleştirilebilmesinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Yavuz, "Bugün de eğitimimizin sınav aşamasındayız. Eğitimlere katılan yaklaşık 18 arkadaşımızdan 5'inin sınavını tamamladık. Amacımız, personelimizin eğitimlerini başarıyla tamamlaması ve görevlerini kazasız, güvenli bir şekilde yerine getirmesidir. Daha önce bu eğitimler başka bir ilde gerçekleştiriliyordu. Artık eğitimlerimizi Düzce'de yapabiliyoruz. Bu da bizim açımızdan oldukça olumlu bir gelişme oldu. Bu imkanın sağlanmasında emeği geçen yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.