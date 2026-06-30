Düzce\'de Anne Adaylarına Eğitim

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda ilçedeki anne adaylarına Gebe Okulu'nda gebelik süreci, doğuma hazırlık ve bebek bakımı konularında eğitim verildi. Eğitimin ardından sağlık ekipleri tarafından anne adaylarının evlerinde değerlendirmeler yapılarak gebelik sürecine ilişkin takip ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

Evlerde gerçekleştirilen görüşmelerde anne adaylarına düzenli gebelik kontrollerinin önemi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, gebelikte karşılaşılabilecek riskli durumlar, doğuma hazırlık süreci ve yenidoğan bakımı hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yürütülen çalışmalarla anne adaylarının bilinçli, sağlıklı ve güvenli bir gebelik süreci geçirmelerinin hedeflendiğini belirterek, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik eğitim ve takip faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE