DÜZCE (İHA) – Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde açılan Gebe Okulu'nda anne adaylarına güvenli gebelik süreci ve doğum sonrası bakım hizmetleri konusunda eğitim veriliyor.
Anne adaylarının güvenli bir gebelik süreci geçirmeleri ve doğum sonrası kaliteli bakım hizmetlerine bilinçli şekilde erişim sağlamaları amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde açılan Gebe Okulu'nda eğitimler aralıksız sürüyor. Eğitimlerde anne adaylarına gebelik süreci, doğuma hazırlık ve doğum sonrası bakım hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılıyor. - DÜZCE
Son Dakika › Sağlık › Düzce'de Gebe Okulu Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?