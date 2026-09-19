Düzce'de okul kantinlerinde hijyen ve Okul Gıdası Logosu denetimi masaya yatırıldı - Son Dakika
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Düzce'de okul kantinlerinde hijyen ve Okul Gıdası Logosu denetimi masaya yatırıldı

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Düzce\'de okul kantinlerinde hijyen ve Okul Gıdası Logosu denetimi masaya yatırıldı
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Düzce'de Milli Eğitim, Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüklerinin iş birliğiyle oluşturulan Okul Gıda İşletmeleri Denetim Komisyonu toplandı. Toplantıda kantinlerde hijyen, Okul Gıdası Logosu ve denetim süreçleri ele alındı; iş birliğinin süreceği bildirildi.

Düzce'de öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul gıda işletmelerine yönelik denetim süreçleri değerlendirildi.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde oluşturulan Okul Gıda İşletmeleri Denetim Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Gürler başkanlığında düzenlenen toplantı, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinasyonunda yapıldı. Toplantıda okullardaki gıda işletmelerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Okul Gıdası Logosu uygulaması, Bilim Kurulu kararları, okul kantinlerinde hijyen şartları ve denetim süreçleri ele alındı.

Okul kantinlerinde hijyen gündemde

Toplantıda ayrıca öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliği değerlendirildi. Okul kantinleri ve diğer gıda işletmelerinde yürütülecek çalışmaların yanı sıra denetim süreçlerinin etkin şekilde sürdürülmesine ilişkin konular görüşüldü. Düzce'de eğitim kurumlarında öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıda tüketiminin desteklenmesine yönelik kurumlar arası çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
EğitimSağlıkTarımDüzceSon Dakika

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