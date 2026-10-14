Düzce'de Şule Ergüder tedavi gören polisi ziyaret etti, bebekli aileyi tebrik etti - Son Dakika
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Düzce'de Şule Ergüder tedavi gören polisi ziyaret etti, bebekli aileyi tebrik etti

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Düzce\'de Şule Ergüder tedavi gören polisi ziyaret etti, bebekli aileyi tebrik etti
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Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeliyle tedavi gören polis memuru Erkan Ağın'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun diledi. Ergüder, bebek sahibi olan polis memuru Ayşegül Karagöz Yağcıoğlu ve eşini de tebrik etti.

DÜZCE (İHA) – Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder, tedavi gören polis memuru Erkan Ağın'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, bebek sahibi olan polis memuru Ayşegül Karagöz Yağcıoğlu ve ailesinin mutluluğunu paylaştı.

Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte polis ailelerine yönelik anlamlı temaslarda bulundu. Ergüder, hem tedavi gören bir polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletti hem de bebek sevinci yaşayan bir ailenin mutluluğunu paylaştı.

İlk olarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Erkan Ağın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Ergüder ve beraberindeki personel, Ağın'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ergüder, polis memuruna geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.

Yeni bebek sevincine ortak oldular

Program kapsamında Ergüder ve beraberindeki Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü personeli, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Polis Memuru Ayşegül Karagöz Yağcıoğlu ve eşini de tebrik etti. Dünyaya gelen bebekleri dolayısıyla aileyi kutlayan Ergüder, yeni doğan bebeğe sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diledi.

Kaynak: İHA
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