Düzce'de ters taraftaki kalbe baypas operasyonu - Son Dakika
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Düzce'de ters taraftaki kalbe baypas operasyonu

08.06.2022 09:32
Düzce'de ters taraftaki kalbe baypas operasyonu

Düzce'de sağ tarafındaki kalbini besleyen 3 ana damarda tıkanıklık tespit edilen 70 yaşındaki hasta, baypas ameliyatıyla sağlığına kavuşturuldu.

Düzce'de sağ tarafındaki kalbini besleyen 3 ana damarda tıkanıklık tespit edilen 70 yaşındaki hasta, baypas ameliyatıyla sağlığına kavuşturuldu.

Doğuştan organları ters tarafta bulunan Hicran Altınel, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanın koroner anjiyografisinde kalbini besleyen 3 ana damarında tıkanıklık tespit edildi. Kontrollerin ardından hasta, kalbinin ve iç organlarının ters tarafta olması nedeniyle tecrübe gerektiren riskli ameliyata alındı.

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Tanrısever, Dr. Öğr. Üyesi Melih Bal'ın başında bulunduğu ekip, kalbi sağ tarafta bulunan hastanın tıkalı 3 damarını başarılı operasyonla değiştirdi.

Organların doğuştan ters olmasının (situs inversus totalis) nadir görülen bir durum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Uyar, cerrahi beceri ve uzmanlık gerektiren ameliyatla hastayı sağlığına kavuşturduklarını bildirdi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Altınel ise Uyar ve ekibine teşekkür etti.

Düzce'de ters taraftaki kalbe baypas operasyonu
Düzce'de ters taraftaki kalbe baypas operasyonu

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Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Araştırma, Düzce, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Düzce'de ters taraftaki kalbe baypas operasyonu - Son Dakika

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