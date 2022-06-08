Ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Altınel ise Uyar ve ekibine teşekkür etti.

Organların doğuştan ters olmasının (situs inversus totalis) nadir görülen bir durum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Uyar, cerrahi beceri ve uzmanlık gerektiren ameliyatla hastayı sağlığına kavuşturduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Araştırma, Düzce, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Düzce'de ters taraftaki kalbe baypas operasyonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.