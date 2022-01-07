Üye Girişi
Ebe eşinin sözüyle başladı... 'Damar Yolu Görüntüleme' cihazı üretti - Son Dakika

Ebe eşinin sözüyle başladı... 'Damar Yolu Görüntüleme' cihazı üretti

07.01.2022 20:03

Ebe eşinin sözüyle başladı.

Ebe eşinin sözüyle başladı... 'Damar Yolu Görüntüleme' cihazı üretti

Gaziantepli kaşiften yerli ve mili Damar Yolu Görüntüleme cihazı

Artık bebek ve çocukların canı yanmayacak

GAZİANTEP - Ebe olan eşinin bebek ve çocuklarda damar yolu açmada yaşadıkları sıkıntıları anlatması üzerine harekete geçen Gaziantepli kaşif Müslüm İncedal, 2 ayda Damar Yolu Görüntüleme cihazı geliştirdi. Bebek ve çocukların damarını net bir şekilde görüntüleyen cihazın patentini Sağlık Bakanlığı vermek isteyen İncedal, cihazı yaygınlaştırmak için bakanlıktan destek bekliyor.

Gaziantep'te evinin bir katında savunma sanayiye yönelik cihazlar geliştiren Gaziantepli kaşif Müslüm İncedal, hemşire ve ebelerin bebeklerin damar yolunu açmada yaşadıkları sorunu geliştirdiği cihazla ortadan kaldırdı. Ebe olan eşinin isteği üzerine çalışmaya başlayan İncedal, 2 ay gibi kısa bir sürede yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla Damar Yolu Görüntüleme cihazı üretti. Testleri Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin Acil Servis'inde yapılan cihaz, doktor ve ebeler tarafından çok başarılı bulundu. Damar yolu açma esnasında yaşanan damar patlamalarının önüne geçecek olan cihaz sayesinde artık bebek ve çocukların canı yanmayacak.

Patentini Sağlık Bakanlığı'na verecek

Cihazın hastanelere yaygınlaştırılması için Sağlık Bakanlığı'ndan destek beklediğini ifade eden Müslüm İncedal, cihazı ticari kaygıyla değil milli sorumluluk bilinciyle ürettiğini belirterek, cihazın patentini Sağlık Bakanlığı'na vermek istediğini söyledi.

Her şey ebe eşinin sözüyle başladı

Ebe eşinin bebek ve çocukların damarlarının net görünmemesinden dolayı büyük zorluk yaşadıklarını söylemesi üzerine çalışmaya başladığını anlatan İncedal, "Cihazı hastanenin Acil Servis'inde de kullandılar. Çok başarılı buldular. Bu cihazın yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşlı, obez ve çocuklarda bu damar yolu görüntüleme çok zor oluyor. Defalarca iğne batırmak zorunda kalıyorlar" dedi.

"Damar patlaması hem sağlıkçıyı hem de aileyi olumsuz etkiliyor"

Yeni doğan bebeklerin damarlarının büzüşük olmasından dolayı görünmediğini aktaran İncedal, ebe eşinin bu durumu kendisine bahsettiğini söyledi. Eşinin kendisine böyle bir cihazın gerekli olduğunu aktardığını belirten İncedal, "Hastanenin Acil Servis girişinde çalışan bir doktor arkadaşımız var. O da bana bu cihazın çok önemli olduğunu söyledi. Derindeki ikinci ve üçüncü katmandaki damarlara ulaşmak sıkıntılı bir süreç. Bazen bebeklerin damar yollarında patlama oluyor. Bu hem sağlık çalışanı üzerinde hem de hasta yakınları üzerinde olumsuz bir etki oluşturuyor. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bir araştırma yaptım. Dünya genelinde bulunan çözümlere ve cihazlara baktım. Japonya'da bir firma benim yaptığım cihaza benzer bir cihaz üretmiş. Bende o fikirden yola çıkarak bu cihazı kendi özgün tasarımımla ürettim. Sağlıkçı ne kadar deneyimli olursa olsun sağlıkçılar bu zorluğu yaşıyor. Sabahtan akşama kadar damar yolu açan bir kişi bebeğe denk geldiği zaman bu sorunu yaşayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Sağlık Bakanlığı bu cihazı alıp yaygınlaştırsın"

Damar yolu açılması gereken her durumda bu cihazın kullanılabileceğini sözlerine ekleyen İncedal, "Bu cihazı ben ticari kaygı ve amaçla üretmedim. Milli sorumluluk bilinciyle geliştirdim. Bu cihaza eğer Sağlık Bakanlığı sahip çıkarsa tüm Türkiye'ye yaygınlaştırabiliriz. Patentini de bakanlık alsın ama çocuklardaki ve bebeklerdeki bu sorun çözülsün. Yaşça büyük insanların iğne yaptırmaktan korktuğunu görüyorsunuz. Bu geçmişten kaynaklanabiliyor. Bu cihazla bu sorunu ortadan kaldırabiliriz. Cihazdaki teknoloji yüzde yüz yerli ve millidir. Bu cihazı 2 ayda ürettim. Cihazın üretim maliyeti de düşüktür. Sağlık Bakanlığı bu cihazı alsın üretip yaygınlaştırsın" diye konuştu.

Ebe eşinin sözüyle başladı... 'Damar Yolu Görüntüleme' cihazı üretti
Ebe eşinin sözüyle başladı... 'Damar Yolu Görüntüleme' cihazı üretti
Ebe eşinin sözüyle başladı... 'Damar Yolu Görüntüleme' cihazı üretti

YORUMLAR
500

Sağlık Bakanlığı, Acil Servis, Milli, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ebe eşinin sözüyle başladı... 'Damar Yolu Görüntüleme' cihazı üretti - Son Dakika


İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü         
20:01
Lider Trabzonspor ve Yeni Malatya karşı karşıya Lider Trabzonspor ve Yeni Malatya karşı karşıya         
19:56
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
20:01 İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü
19:57 16 bin lira maaş alan emekli milletvekilleri için zam hazırlığı
19:56 Lider Trabzonspor ve Yeni Malatya karşı karşıya
19:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için ATV'den milyonluk dava
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağında Maylo ile oynadı
19:22 Tiktok'ta güç gösterisi yapan cumhuriyet savcısı istifa etti
19:02 Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama!
18:59 Ahmet Ağaoğlu ve Visca arasında ilginç pazarlık
18:05 Tecavüz suçlamalarından hapiste olan Manchester City'nin yıldızı, serbest bırakıldı
17:37 Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 20:15:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ebe eşinin sözüyle başladı... 'Damar Yolu Görüntüleme' cihazı üretti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement