Ebe ve Hemşirelerin Sorunları Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Sağlık

Ebe ve Hemşirelerin Sorunları Masaya Yatırıldı

Sağlık-Sen, Ebe ve Hemşirelerin sorunlarını ele aldığı toplantıyı düzenledi. Talepleri duyurdu.

14.05.2025 16:34
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Sağlık-Sen 'Sağlıkta Görünmeyen Emek: Ebe ve Hemşirelerin Sesi' temalı toplantı düzenledi

ANKARA - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) tarafından Dünya Ebeler Günü ve Hemşirelik Haftası dolayısıyla 'Sağlıkta Görünmeyen Emek: Ebe ve Hemşirelerin Sesi' toplantısı düzenlendi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen tarafından 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası çerçevesinde "Sağlıkta Görünmeyen Emek: Ebe ve Hemşirelerin Sesi" temalı toplantı düzenlendi. Memur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda hemşire ve ebelerin sorunları ve talepleri dile getirildi. Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan, tüm hemşire ve ebelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı kutladı. Hemşirelerin ve ebelerin sağlık ordusunun vazgeçilmez parçaları olduğunu vurgulayan Doğan, daha önce Hemşirelik Mesleğine İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı düzenlediklerini hatırlatarak, "Alanının uzmanları ve mesleği bizzat icra eden hemşirelerle sorunları tüm yönleriyle masaya yatırdık. Hemşirelerimizin sorunları ilk kez bu kadar kapsamlı, gerçekçi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla ortaya konuldu" dedi.

"Hemşireler hastanelerde kendi işlerinin dışında birçok işi de yapmak zorunda kalmakta"

Hemşirelik eğitiminin temel sorunlarının mesleğin temellerini sarstığını savunan Doğan, "Kontenjanların plansız artırılmasıyla sınıflar dolup taşmakta, öğretim elemanı eksikliği eğitimin niteliğini düşürmektedir. Mevzuat alanında yıllardır güncellenmeyen yasalar, hemşirelerimizin görev ve yetkilerini kısıtlayarak onları adeta görünmez kılmaktadır. Kağıt üzerindeki tanımlar ile sahadaki gerçekler uyuşmamakta; hemşireler hastanelerde kendi işlerinin dışında birçok işi de yapmak zorunda kalmaktadır. Saha uygulamalarında hemşire başına düşen hasta sayısı uluslararası standartların çok üzerindedir" ifadelerini kullandı.

"Atama bekleyen hemşirelerin ataması yapılmalı"

Doğan, hastanelerde hemşirelerin eksik personelle çalıştığını savunarak, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Atama bekleyen hemşirelerin ataması yapılmalı, istihdam düzenli ve planlı bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Kariyer basamakları konusunda çağrı yapıyoruz; uzman hemşirelik tanınsın, liyakat esaslı terfi sistemi gelsin, hemşireler hak ettikleri unvanlara kavuşsun. Ücretler meselesine gelince adil bir ücret politikasını hayata geçirmek zorundayız. Hemşiremizin alın teri karşılıksız kalmayacak, performans sistemi adaletsizlik üretmeyecek şekilde yeniden tasarlanmalıdır. Hemşireler, ebeler yaptığı her işlemin, her bakımın karşılığını maddi ve manevi olarak alabilmelidir. Temel maaşlarımız insanca yaşam seviyesine çekilmeli. Kira, gıda, ulaşım gibi temel harcamaları karşılayabilecek bir düzeyde olmalı. Ebe ve hemşirelere özel aile destek ödemesi verilmeli. Kreş desteği ya da çocuk yardımı yapılmalı. Gece nöbetleri, hafta sonu çalışmaları özel olarak ücretlendirilmeli. Nöbet ücretlerine en az yüzde 100 artış yapılmalı. Aldığımız tüm ücretler emekliliğe yansıtılmalı."

Kaynak: İHA

Faruk Doğan, Politika, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ebe ve Hemşirelerin Sorunları Masaya Yatırıldı - Son Dakika

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