Ebola salgını Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 5 bin 387 kişinin ölümüne yol açtı

Ebola salgını Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 5 bin 387 kişinin ölümüne yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hükümetin açıklamasına göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 5 Mayıs'ta başlayan Ebola salgınında ölenlerin sayısı 5 bin 387, vaka sayısı 11 bin 42 oldu. 26 eyaletin 8'inde etkili olan ve nadir Bundibugyo türünden kaynaklanan salgına karşı onaylı tedavi ya da aşı bulunmuyor.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz mayıs ayında patlak veren Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 387'ye ulaştı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 5 Mayıs'ta patlak veren Ebola salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 387'ye, vaka sayısının ise 11 bin 42'ye ulaştığı bildirildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki 26 eyaletten 8'i salgından etkilendi.
Ebola'nın nadir görülen Bundibugyo türünün neden olduğu salgına karşı onaylanmış herhangi bir tedavi veya aşı bulunmuyor. Söz konusu salgın, 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'da yaşanan ve 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan salgının ardından kayıtlara geçen en büyük ikinci ve en ölümcül Ebola salgını oldu.
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