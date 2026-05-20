Ebola Salgını Kongo ve Uganda’da Yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınında 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli ölüm kayda geçtiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınında son duruma ilişkin Cenevre'de basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus konuşmasında, virüsün uluslararası öneme sahip "halk sağlığı acil durumu" olmaya devam ettiğini ancak bir pandemi (küresel salgın) durumu olmadığını ifade etti. Ghebreyesus, salgının riskinin ulusal ve bölgesel düzeylerde yüksek, küresel düzeyde ise düşük olarak değerlendirildiğini aktardı. Ghebreyesus, "Şu ana kadar Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ituri ve Kuzey Kivu'nun kuzey illerinde 51 vaka doğrulandı. Ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgının boyutunun çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Uganda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Uganda'ya seyahat eden 2 kişide Ebola tespit edildiğini, 1'inin hayatını kaybettiğini DSÖ'ye bildirdi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çalışan bir ABD vatandaşının da testinin pozitif çıktığı doğrulandı ve Almanya'ya nakledildi. Teyit edilmiş vakaların ötesinde yaklaşık 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli ölüm vakası bulunmaktadır. Salgının tespit edilmesinden önce virüsün ne kadar uzun süre dolaşımda kaldığı göz önüne alındığında bu sayıların artmaya devam etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Ghebreyesus salgının, onaylanmış aşısı veya tedavisi bulunmayan bir Ebola virüsü türü olan Bundibugyo virüsünden kaynaklandığını vurguladı. DSÖ'nün sahada ulusal yetkililere destek veren bir ekibinin olduğunu, personel, malzeme, ekipman ve fon sağladıklarını belirten Ghebreyesus, "Müdahale çalışmalarımızı desteklemek amacıyla Acil Durumlar Yedek Fonu'ndan ek olarak 3.4 milyon dolar daha kullanılmasını onayladım ve toplam tutarı 3.9 milyon dolara çıkardım" ifadelerini kullandı. - KİNŞASA