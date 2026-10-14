EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, hastanedeki öğrencileri ziyaret edip geçmiş olsun diledi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, tedavileri devam eden öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kuyrukluyıldız, hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kuyrukluyıldız, tedavi süreçlerinde yanlarında olduklarını belirterek acil şifa temennisinde bulundu.

Ziyaret kapsamında hastanede bulunan hasta ve hasta yakınlarıyla da bir araya gelen Kuyrukluyıldız, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rektör Kuyrukluyıldız, tedavi gören tüm hastalara acil şifalar, hasta yakınlarına ise sağlık ve esenlik diledi.