Eczanelerden Entegrasyon Cezalarının İptal Edilmesi Talep Edildi

Sağlık

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Eczane Otomasyon Sistemleri ile yazar kasa pos cihazlarına ilişkin entegrasyon çalışmasının ilgili firmalardan kaynaklanan sebeplerle tamamlanamadığını, bu nedenle eczanelerin sisteme geçiş yapamadığını belirterek, bu kapsamdaki denetimlerin sonlandırılmasını ve kesilen cezaların iptal edilmesini istedi.

Birlikten yapılan açıklamada, eczanelerin halk sağlığı için hizmet veren birinci basamak sağlık hizmet sunucuları olduğu ve gerçekleştirilen tüm mali işlemler ve iş süreçlerinin kayıt altına alındığı vurgulandı.

Türkiye'de düzenli ve sistemli şekilde hizmet sunan yerlerin başında eczanelerin geldiği altı çizilen açıklamada, eczanelerde ilaç satışı için kullanılan Eczane Otomasyon Sistemleri ile yazar kasa pos cihazlarının entegre hale getirilmesi gerektiği anımsatıldı. Sürece değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İlgili firmaların bazıları tarafından henüz bu yöndeki yazılım ve teknik çalışmalar tam anlamıyla tamamlanmamıştır. Bu nedenle entegrasyon çalışması tamamlanmamış eczaneler sisteme geçiş yapamamaktadırlar. Bu durum eczacıların müdahale edemeyecekleri teknik bir alandır. Ancak yeni nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (OKC) cihazları ile eczane otomasyon firmalarının üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmemeleri nedeniyle eczaneler mağdur olmakta, bunun tüm sorumluluğu eczacıların sırtına yüklenmektedir. Yapılan denetimlerde eczanelere bu kapsamda cezalar yazılmaktadır."

Eczacıların, Kovid-19 salgınında ve felaketlerde fedakarca sunduğu hizmetlerle halkının yanında olduğu, hastasını ilaçsız bırakmamak için her türlü imkanını zorladığı, verdiği danışmanlık hizmetiyle halk sağlığını öncelediği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Meslektaşlarımız, eczane işleyişini bilmeden ve eczane özelindeki süreçlere hakim olmadan gerçekleştirilen denetimleri ve adil olmayan bu yaklaşımı kesinlikle hak etmemektedir.

Bu denetimlerde meslektaşlarımız, hiç sorumlu olmadıkları halde entegrasyon sürecini tamamlayamamış yazar kasa firmaları sebebiyle de cezalandırılmaktadırlar. Yeni nesil ÖKC yazar kasa pos firmalarının tamamı, entegrasyon sağlayamadığı halde, bu durumdan da meslektaşlarımız sorumlu tutulmaktadır. Bu entegrasyon sürecinin tamamlanamamasının sorumlusu eczacı değildir. Sorumlusu olunmayan bir sürecin bedeli haksız yere meslektaşlarımıza ödetilmektedir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sürdürülen denetim süreçlerinde sahada yaşanan uygulamaların, Birlik tarafından yetkililerle ayrıntılı şekilde paylaşıldığı belirtilen açıklamada, "Sahada karşılaşılan sorunları tüm ayrıntılarıyla aktarmamıza rağmen devam eden denetimler, mesleğimizi icra ederken tutunduğumuz güven ve adalet duygularını derinden sarsmaktadır. Bu sebeple, toptancı bir zihniyet ve vergi konusunda zihinlerde var olan ön yargılar ile eczanelerdeki işleyişe uygun olmayan şekilde denetimlerin derhal sonlandırılmasını ve bugüne kadar kesilen cezaların iptal edilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Ödeme Sistemi Entegrasyonu'nun sorumluluğu da eczanelere yükleniyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ciddi bir ilaç kriziyle karşı karşıya olduğunu, piyasada yüzlerce ilacın bulunamadığını savundu.

Eczacıların hastalar mağdur olmasın diye diğer eczanelerden parası ödenmemiş ilaçları "emanet" olarak alıp vatandaşlara verdiğini belirten Taşcıer, şunları kaydetti:

"Bu ilaçlara fiş verilmediği gerekçesiyle eczacılara ceza yazıyor, yetmiyor, ödemesi çıkmayan SGK reçetelerine fiş kesilmediği gerekçesiyle bir ceza daha yazıyor. Bu da yetmiyor bir türlü altyapısı sağlıklı oluşturulamayan Ödeme Sistemi Entegrasyonu'nun sorumluluğu da eczanelere yükleniyor."