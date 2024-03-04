Edirne\'de Obezite Okulu ile kilo verme hızı artıyor

Edirne'de kilo fazlası olanlar, Obezite Okulunda uzmanlar tarafından hazırlanan beslenme ve spor programlarıyla sağlıklı zayıflıyor.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi ve Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezindeki okul programlarında, "Sağlık için sağlıkla zayıfla" sloganıyla katılımcılara yılda 3 kez 4'er aylık eğitimler veriliyor.
Obezite Okuluna başvuranlar detaylı muayeneden geçiriliyor, sonuçlara göre kişiye özel bireysel diyet programları hazırlanıyor. Eğitimler kapsamında düzenli egzersiz yapan ve dengeli beslenmeye yönlendirilen katılımcılar sağlıklı kilo veriyor.
İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, günün önemli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.
Obezitenin önemli bir halk sağlık sorunu olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Obezite salgın boyutuna ulaşmış bir durumda. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2030 yılında yaklaşık 1 milyar insan obez olacak. Dünya Obezite Federasyonunun verilerine göre ise 2035 yılında 2 milyar insan obez olacak. Obezite beraberinde yüksek tansiyon, şeker hastalığı, inme ve bazı kanser çeşitlerine yatkınlığı getirecek." dedi.
Yıldırım, hareketli yaşam ve sağlıklı beslenmeyle obezitenin önüne geçilebileceğini ifade etti.
Edirne'de obeziteyle mücadelede kararlı olduklarını anlatan Yıldırım, Obezite Okulunda vatandaşların kilo vermelerini sağlayıp sağlıklı yaşama yönlendirdiklerini dile getirdi.
"Kilo verme hızımız artarak devam ediyor"
Okulun belli periyotlarda açıldığını ve eğitimlerin 12 hafta sürdüğünü ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Okulumuzda doktorumuz, diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz ve psikoloğumuz var. İlk olarak doktorumuz tüm katılımcıların tetkiklerini yapıyor. Ardından diyetisyenimiz tarafından bireysel programlar hazırlanıyor. Psikoloğumuz hem bireysel hem de toplu olarak görüşmeler yapıp katılımcıların motivasyonlarını artırıyor. Fizyoterapistimiz de eğitimler verip spor aktiviteleri yaptırıyor.
2023 yılında toplam 6 dönemde 80 vatandaşımız eğitim aldı, toplam 240,1 kilo verdiler. Sadece kilo vermediler aynı zamanda sağlıklı beslenerek hareket etmeyi ve sağlıklı yaşamayı öğrendiler. Bu yıl da ilk eğitimlerde 26 kişi toplam 94,5 kilo verdi. Kilo verme hızımız artarak devam ediyor. Katılan herkes okuldan mutlu ayrılıyor."
Katılımcılar eğitimlerden memnun
Okulda eğitim alan 64 yaşındaki İsmihan Coşkun, kilo problemini uzmanlar eşliğindeki çalışmalarla yenmeye çalıştığını söyledi.
Eğitimlerin güzel geçtiğini belirten Coşkun, "Spor programlarımız oluyor, sağlıklı yaşamla ilgili eğitimler alıyoruz. 2 dönem boyunca eğitimlere katıldım. Bu sürede 5 kilo verdim, bunun yanında kendimi çok dinç ve sağlıklı hissediyorum. Çok faydasını gördüm." diye konuştu.
Hayatının düzene girdiğini aktaran Coşkun, sağlıklı yaşam için herkese eğitimlere katılma çağrısında bulundu.
Şükrüye Mayalık da eğitimlerin çok faydasını gördüğünü dile getirdi.
Kilo vermenin yanı sıra diğer sağlık sorunlarında da iyileşme yaşandığını belirten Mayalık, "Hocalarımız bire bir bizimle ilgileniyor. Kolumda yaşadığım problemi sporla çözdüm. İki dönem okula geldim. Yaklaşık 6 kilo verdim, hareket kabiliyetim arttı. Tüm hocalarımızdan çok memnunuz." dedi.
Son Dakika › Sağlık › Edirne'de Obezite Okulu ile kilo verme hızı artıyor - Son Dakika
Samsun'da kent merkezine uzak kırsal mahallelere "mobil kanser tarama aracı"yla giden sağlık ekipleri kadın ve erkeklere kanser taraması yapıyor. Kırsal mahallelerde, risk grubundaki kadınlara, mobil tarama aracında rahim ağzı kanseri taraması için HPV testi uygulayan ekipler, kalın bağırsak kanseri taraması için ise yine risk grubundaki vatandaşlara test kitlerini verip, test süreciyle ilgili bilgilendirme yaparak tarama sürecini tamamlıyor.
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, lenfödem tedavisine başladı. Hastalar, FTR polikliniğine randevu alarak başvuru yapabilecekler. Lenf düğümlerinin alınması, lenf sıvısının taşınamamasına ve lenfödem oluşmasına yol açabiliyor. Lenfödem, kronik bir sorun olup fizik tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yaşayan Sultan Kılıç, henüz tanısı konulamayan bir rahatsızlık nedeniyle 5 çocuğundan 2'sini kaybetmiştir. Aynı hastalığa yakalanan 2 engelli çocuğu ve 110 yaşındaki yatalak kayınvalidesine özenle bakan Kılıç, çocuklarının sağlığına kavuşmayı umut etmektedir.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yeşilay Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında Yeşilay'ın kuruluşunu ve çalışma alanlarını anlattı. Bağımlılıkların toplum üzerindeki etkilerine dikkat çeken Vali Canbolat, vatandaşları bilinçlendirerek bağımlılıkların azalmasını sağlamaya çağırdı.
Düzce'de ağız enfeksiyonu nedeniyle uzun süre aç kalan ve kasları eriyen iki şahin, uzman veteriner hekimlerce uygulanan tedavi sayesinde yeniden uçabilecek hale geldi. Şahinler, rehabilitasyon merkezinde beslenme ve egzersizlerle tedavi edildi. Şu an ağız enfeksiyonları iyileşen şahinler, beslenmelerini kendi başlarına yapabiliyorlar ve uçma yeteneklerini geri kazandılar.
Malavi'de Ocak ayından bu yana 370 konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) vakası kayda geçerken, Sağlık Bakanlığı hastalığın yayılmasını önlemek üzere tokalaşmayı ve hijyenik olmayan diğer uygulamaları yasaklayan bir talimat yayımladı. Sağlık Bakanı Chiponda, hastalığın yetersiz hijyen koşulları nedeniyle hızla yayıldığını belirtti ve el yıkama gibi hijyenik önlemlerin önemini vurguladı.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde Veteriner Beslenme ve Diyetetik Birimi kuruldu. Bu birimde evcil hayvanların doğru beslenmesi için özel programlar hazırlanacak ve sahiplerine beslenme danışmanlığı hizmeti verilecek. Ayrıca, hayvanlardaki hastalıkların tedavi sürecinde beslenmenin de önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır.
Dünya 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelesine hız kesmeden devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden farklı bir virüs için uyarı geldi. Ölümcül yarasa virüsü olarak bilinen Nipah'ın (NiV) esir aldığı Bangladeş'te 38 yaşında bir erkek ve 3 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi. Semptomları belli olmayan virüs için şu ana kadar herhangi bir tedavi veya aşı da bulunamadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?