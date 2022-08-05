Trakya'da vatandaşlar hatırlatma dozu aşılarını oluyor - Son Dakika
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Trakya'da vatandaşlar hatırlatma dozu aşılarını oluyor

05.08.2022 11:55

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 salgınına karşı hatırlatma dozu hareketliliği sürüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 salgınına karşı hatırlatma dozu hareketliliği sürüyor.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgınına karşı hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alan vatandaşlar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne giderek aşılarını oluyor.

Hatırlatma dozu için gelen vatandaşlar, aşı merkezleri önünde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Hatırlatma dozunu yaptıran Irmak Çam, AA muhabirine, 3. doz aşısını olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının ülke genelinde görüldüğünü anımsatan Çam, "Yaz mevsimi olmasına rağmen sayılar ve vakalar artmakta. Bu nedenle bütün vatandaşların aşı olmasını öneriyorum." dedi.

Ulaş Çam da salgına karşı bilimin başka bir çare bulana kadar aşılanmaya devam edeceklerini belirterek, "Sonuçta hastalığın riskleri aşıdan çok daha fazla. O yüzden aşı olmayı öneriyorum." diye konuştu.

Tevfik Yüksel de herkesin hatırlatma dozunu yaptırması gerektiğini, kendisinin de 5. aşısını olduğunu kaydetti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli ve Tekirdağ'da da Kovid-19 salgınına karşı hatırlatma dozu hareketliliği sürüyor.

Kent sakinleri aşı merkezleri önünde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Lütfi Çağatay Onar, salgınla mücadelede hatırlatma dozunun çok önemli yere sahip olduğunu dile getirdi.

Onar, hatırlatma dozlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Tekirdağ'da vatandaşların hatırlatma dozuna ilgisi güzel. Sırası gelen herkesin gerekli duyarlılığı gösterip hastanelere gelmesini bekliyoruz. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Toplumsal mücadele çok önemli." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Trakya'da vatandaşlar hatırlatma dozu aşılarını oluyor - Son Dakika

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