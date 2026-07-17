Ege Üniversitesi\'nden Nadir Kalp Ameliyatı Başarısı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ileri düzey ekip çalışması ve multidisipliner bir yaklaşım gerektiren, tıp literatüründe benzerine çok az rastlanan zorlu bir kalp girişimini başarıyla gerçekleştirdi.

Hem mekanik mitral hem de mekanik triküspit kapak protezi bulunan ve aynı zamanda yaşamı tehdit eden ileri derecede aort kapak darlığı yaşayan yüksek riskli hasta Raziye Çelik (68), Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) yöntemiyle sağlığına kavuşturuldu. Daha önce üç kez açık kalp ameliyatı yaşamış olan yaşlı kadın Ege Üniversitesinde şifa buldu.

Bu büyük başarı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehdi Zoghi, operasyon sırasında rehberlik eden proktör Prof. Dr. Engin Bozkurt ile işlemi gerçekleştiren Doç. Dr. Emre Demir, Doç. Dr. Bekir Serhat Yıldız ve Dr. Yaprak Tepeli'nin yanı sıra; anestezi ekibi, hemşireler, teknisyenler ve kateter laboratuvarı çalışanlarının koordineli çalışmasıyla elde edildi.

Türkiye'de ilk

Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Prof. Dr. Mehdi Zoghi, "Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak büyük bir başarıya imza attık. Değerli meslektaşlarım Doç. Dr. Emre Demir ve Doç. Dr. Bekir Serhat ile birlikte, tıp literatüründe nadir görülen bir vakayı başarıyla sonuçlandırdık. Kliniğimizde kalp ameliyatları rutin olarak devam etse de aort kapak cerrahisi konusunda son yıllarda dünyada ve ülkemizde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu son vakamızın oldukça özel bir durumu vardı; Türkiye için bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. Literatürü incelediğimizde, daha önce üç kez kapak ameliyatı geçirmiş bir hastanın aort kapağındaki daralmaya girişimsel yöntemle müdahale edilmesi dünyada sadece iki kez kaydedilmişti. Biz, bu yöntemle tedavi edilen dünya genelindeki üçüncü vaka olduk. Bu açıdan operasyonumuz büyük bir önem taşımaktadır. Bu başarıyı tam bir ekip ruhuyla elde ettik. Ege Üniversitesi yönetiminin sağladığı destek ve meslektaşlarımın özverili katkılarıyla süreci sorunsuz tamamladık" dedi.

Operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Emre Demir, ekip olarak hastayı detaylıca değerlendirdikten sonra müdahaleyi titizlikle gerçekleştirdiklerini belirterek, elde edilen sonuçtan hem kendilerinin hem de hastanın çok memnun olduğunu dile getirdi.

Başarı ekip çalışmasının ürünü

Operasyonun başarısına dikkat çeken Doç. Dr. Bekir Serhat ise çok nadir görülen bir vakada bu işlemi başarıyla tamamladıklarını vurguladı. Sürecin kolektif bir emeğin sonucu olduğunu belirten Doç. Dr. Serhat, "Bu süreçte Ankara'dan gelerek bizlere destek olan Prof. Dr. Engin Bozkurt hocamızın da büyük katkıları oldu. Bu, bireysel bir başarı değil, zorlu bir ekip çalışmasının ürünüdür. Bizlere her türlü desteği veren idaremize, ana bilim dalımıza ve tüm öğretim üyelerimize teşekkür ederiz" dedi.

Doktorlarımıza teşekkür ediyorum

Ameliyat sonrası durumundan bahseden hasta Raziye Çelik, "Daha önce üç kez açık kalp ameliyatı geçirmiştim, bu dördüncü operasyonum oldu. Önceki ameliyatlarda iki farklı kapağa müdahale edildiği için yeniden ameliyat olmam oldukça riskli görülüyordu. Ancak Emre Hoca'nın değerlendirmeleri sonucunda aort kapağımdaki ciddi daralma tespit edildi. Tekrar bir açık ameliyata gerek kalmadan, kasıktan girilerek yerleştirilen bir stent sayesinde kapak genişletildi. Şu an nefesim açıldı ve durumum çok iyi. Emre Hocam başta olmak üzere tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum. Doktorlarımdan, hemşirelerimden ve hastaneden çok memnun kaldım" diye konuştu.

Dünyada iki örneği var

Gerçekleştirilen operasyon, klinik zorluğu ve nadirliği açısından tıp literatüründe büyük önem taşıyor. Mevcut tıbbi kayıtlara göre, dünyada hem mitral hem de triküspit pozisyonunda mekanik kapağı olup TAVI işlemi uygulanan halihazırda sadece iki vaka bulunuyor. Ege Üniversitesi ekibi tarafından gerçekleştirilen bu üçüncü başarılı uygulama, deneyimli merkezlerde doğru planlama ve güçlü ekip çalışmasıyla en riskli hastalarda dahi TAVI yönteminin güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olabileceğini bir kez daha kanıtladı. - İZMİR