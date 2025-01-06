Ekmekle Sağlıkta Devrim Mümkün mü? - Son Dakika
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Sağlık

Ekmekle Sağlıkta Devrim Mümkün mü?

Ekmekle Sağlıkta Devrim Mümkün mü?

Sofraların olmazsa olmazı ekmek, yüksek miktarda basit karbonhidrat içeriyor. Bu da kilo almaya, kalp ve diyabet hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Dahası ekmekte yer alan faydalı canlı probiyotikler yani ekmek mayası, pişirme sırasında fazla ısıya maruz kalması ve mide asidinden dolayı canlılığını yitirip ve zararlı bir hal alıyor.

06.01.2025 11:09
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve İnnovan Girişimcilik Merkezi'ndeekmek ve tüm hamurlu gıdaları daha sağlıklı kılabilecekdirençli maya geliştirildi.

İNNOVAN GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Geliştirilen nano probiyotik mayadaki faydalı bakteriler, yüksek sıcaklıkta pişirme sırasında tamamen yok olmuyor, mide asidi ile tamamen erimiyor ve canlı probiyotikler olarak bağırsaklara kadar ulaşıp, bağırsak mikrobiyotası canlandırıyor.

Böylece bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlayıp, hastalıklara karşı doğal koruma sağlıyor.Gıda sektörü için devrim niteliğinde olan bu buluş İnnovan Girişimcilik Merkezi'nin kuluçka programında geliştirildi ve şu an sadece Türkiye'de mevcut. Buluş şimdiden yurtdışından pek çok gıda firmasının ilgisini çekti.

Ekmekle Sağlıkta Devrim Mümkün mü?

Formülü geliştiren Doç. Dr. Raciye Meral ve Aslıhan Alav ise, 'kapsülleşmiş maya' formülünü patentleyerek, formülü dünyaya satmak yerine önce Türkiye'detoplumun faydasına sunmak istediklerini ifade ediyor.Nano probiyotik mayanın sadece ekmekte kullanılması ile birlikte bağırsak mikrobiyotası canlandırmak, bağırsaklarda yer alan bağışıklık hücrelerini harekete geçirmekle ve daha sağlıklı bir toplum inşa edilebileceğine dikkat çekiyorlar.

Ekmekle Sağlıkta Devrim Mümkün mü?

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ekmekle Sağlıkta Devrim Mümkün mü? - Son Dakika

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