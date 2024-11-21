Ekran Süresi Çocuklarda Göz Kuruluğunu Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Ekran Süresi Çocuklarda Göz Kuruluğunu Artırıyor

Prof. Dr. Atilla, ekran kullanımının çocuklarda göz kuruluğu ve şaşılık riskini artırdığını belirtti.

21.11.2024 11:46
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Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, eskiden ileri yaş dönemin problemiyken şimdi küçük çocuklarda göz kuruluğuyla ilgili şikayetlerin fazlalaştığını belirterek, ekran kullanım süresinin uzamasının göz kuruluğu ve şaşılık risklerini artırdığını söyledi.

Atilla, "58. Ulusal Kongresi" için bulunduğu Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akıllı telefonların, tabletlerin, bilgisayarların herkesin hayatına girdiğini, artık bundan çıkmanın da imkansız olduğunu belirtti.

Ekran kullanım yaşının da giderek küçüldüğünü dile getiren Atilla, "Okullarda ödev hazırlamak, ders takibi yapmak için de tabletler kullanılmaya başlandı. Engellenmesi mümkün olmayan bir aşamadayız. Bazı aileler çocuklarının yemek yemesi için de eline telefon, tablet veriyor. Böyle olunca ekran kullanım yaşı da düşüyor." diye konuştu.

"Göz kuruluğunun toplumda görülme sıklığı giderek artıyor"

Atilla, hastalıkların görülme sıklığını çocukluk ve erişkin dönemi olarak ikiye ayırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocukluk döneminde ekrana yakından bakmak, özellikle gece ışıklar kapalıyken tablet ve telefon seyretmek miyobu artırıyor. Ekrana yakın çalışma gözde net görüntüyü bozduğu için miyop vakalarında artışa sebep oluyor. Çocuklarda uzun süre yakına bakmak özellikle altta yatan gözlük ihtiyacı var ve düzeltilmemişse gözde kaymayı yani şaşılığı tetikleyebiliyor. Kovid-19 döneminde kullanımı artan, vakit geçirmek için fazlaca kullanılan tablet ve telefonlar çevrim içi dersler gözde içe kaymalarda artışa neden oldu. Çocuklarda erken yaşta göz kuruluğunu fazlaca görmeye başladık. Kuru göz hastalığının tüm toplumda görülme sıklığı giderek artıyor. Bunun da en önemli sebebi ışıklı yüzeye baktığımız yanlış tablet, telefon ve bilgisayar kullanımı."

Atilla, uzun süre veya yakından ekrana bakmanın göz şaşılığı vakalarının da artmasına neden olduğunu aktardı.

Tablet veya telefonlardan bir şey okurken dikkati dağıtmamak için az göz kırpıldığına işaret eden Atilla, sık sık göz kırpmamamın gözyaşı dağılımını bozduğunu bildirdi.

Atilla, ekrana uygun mesafeden bakılmasını önererek, "Göz kuruluğu, batma, yanma, bulanık görme şikayetlerine sebep oluyor. Eskiden ileri yaşta erişkin dönemin problemiyken şimdi küçük çocuklarda kuru gözle ilgili göz kırpma, tik oluşma, yanma, batma gibi şikayetleri görmeye başladık. Hatta göz kuruluğu 6-7 yaşlara kadar düştü. İlerlemeden erken tanıyla tedavisinin sağlanması önemli. Dikkatli olmakta fayda var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Şaşılık, antalya, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ekran Süresi Çocuklarda Göz Kuruluğunu Artırıyor - Son Dakika

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