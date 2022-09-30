Elazığ'da 13 aylık bebeğin böbreğindeki 5 santimetrelik taş ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 13 aylık bebeğin böbreğindeki 5 santimetrelik taş ameliyatla çıkarıldı

30.09.2022 19:13
Elazığ'da 13 aylık bebeğin böbreğindeki 5 santimetrelik taş ameliyatla çıkarıldı

Elazığ'da 13 aylık bebeğin böbreğindeki 5 santimetrelik taş, kapalı ameliyatla çıkarıldı.

Elazığ'da 13 aylık bebeğin böbreğindeki 5 santimetrelik taş, kapalı ameliyatla çıkarıldı.

Batuhan ve Kübra Bozkurt çifti, bebekleri Zeynep Arya'nın sürekli rahatsızlanması üzerine doktora gitti.

Tetkiklerde bebeğin sol böbreğini kaplayan 5 santimetre büyüklüğünde taş olduğu tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Serhat Yentür tarafından gerçekleştirilen kapalı ameliyatla bebeğin böbreğindeki taş kırılarak çıkarıldı.

Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 aylık bebeğin böbreğinde bu kadar büyük taşı ilk defa gördüğünü söyledi.

Kapalı yöntemle böbrekteki taşı kırarak büyük bölümünü çıkardıklarını aktaran Yentür, "Tamamen temizlemek imkansız çünkü böbreğin içi oda oda yani bir boşluk şeklinde değil. Çocuğa zarar veren yüzde 99'a yakını temizlendi. Kalan taşlar da ekstra daha basit tedavi yöntemleriyle temizlenecek." diye konuştu.

Yentür, çıkarılan taşın analizini de yaptıklarını ve bunun enfeksiyon sonucu oluştuğunu belirlediklerini dile getirdi.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edildiğini aktaran Yentür şunları kaydetti:

"Bebeklerde taş oluyor ama çok nadir görülen durumlar. Bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm. 13 aylık bebek, doğumdan önceki tetkiklerinde böyle bir durum yok. Bu doğumdan sonra gerçekleşmiş ve bir yıl içerisinde böbreğin içini dolduracak kadar taş oluşmuş. Şu anda tedavimiz devam ediyor. Tedaviyle taşların bir kısmı eriyecek kalan kısmı da başka bir tedavi yöntemiyle temizlenecek. Bebeğimizin sağlık durumu iyi, ameliyattan sonra üçüncü günde taburcu ettik."

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Kaynak: AA

Bozkurt, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Elazığ'da 13 aylık bebeğin böbreğindeki 5 santimetrelik taş ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 13 aylık bebeğin böbreğindeki 5 santimetrelik taş ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika
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