Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyabet farkındalığı için kan şekeri ölçüldü - Son Dakika
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyabet farkındalığı için kan şekeri ölçüldü

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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi\'nde diyabet farkındalığı için kan şekeri ölçüldü
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyabet farkındalığı için düzenlenen etkinlikte vatandaşların kan şekeri ölçüldü. Diyabet Hemşireliği biriminin bilgilendirme standında diyabet, erken tanının önemi ve düzenli takip konusunda bilgi verildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde diyabet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Diyabet Hemşireliği birimi tarafından diyabet farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi. Hastane yetkilileri tarafından bilgilendirme standında vatandaşların kan şekeri ölçüldü. Etkinlik kapsamında vatandaşlara diyabet hastalığı, erken tanının önemi, hastalığın takibi ve kontrol sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurum idarecilerinin de ziyaret ederek destek verdiği etkinlikte, diyabet konusunda bilinçli hareket etmenin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi vurgulandı.

Diyabetle mücadelede erken tanı, düzenli takip ve doğru bilgilendirmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların önemine işaret edildi.

Kaynak: İHA
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