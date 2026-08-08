Emet\'te Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Kütahya'nın Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, ilçede faaliyet gösteren gıda satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol ediliyor.

Yetkililer, güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik denetim ve kontrollerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceğini belirtti.