Emet'te Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor - Son Dakika
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Emet'te Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Emet\'te Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor
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Kütahya'nın Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk sağlığının korunması amacıyla işletmelerin mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol ediliyor.

Kütahya'nın Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, ilçede faaliyet gösteren gıda satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol ediliyor.

Yetkililer, güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik denetim ve kontrollerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Sağlık, Tarım, Emet, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Emet'te Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor - Son Dakika

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