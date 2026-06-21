Emrah Öztürk'ün Organları Üç Hastaya Nakledilecek - Son Dakika
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Emrah Öztürk'ün Organları Üç Hastaya Nakledilecek

Emrah Öztürk\'ün Organları Üç Hastaya Nakledilecek
21.06.2026 16:48
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Büyükşehir Belediyespor sporcusu Emrah Öztürk'ün organları, beyin ölümü sonrası üç hastaya nakledilecek.

Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün özel ve milli para atletizm sporcusu Emrah Öztürk'ün organları, 3 hastaya nakledilecek.

Ortahisar ilçesindeki bir hastaneye şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuran Öztürk, kalp kapakçığındaki iltihaplanma teşhisiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Öztürk'ün durumu bir süre sonra ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı. Öztürk'ün beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Vefat eden Öztürk'ün karaciğeri Samsun'a, böbreğinin biri Erzurum'a gönderilirken, diğer böbrek için uygun donör bekleniyor.

KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz, AA muhabirine, başka hastaneden sevk edilen hastanın Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'ndeki tedavisi sırasında beyin kanaması geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hasta yakınlarıyla iletişime geçtiklerini anlatan Yılmaz, Öztürk sayesinde yeni yaşamların hayata tutunacağını ifade etti.

Yılmaz, organ bağışı kararını veren acılı baba ile tüm aileye teşekkür etti.

Öztürk'ün kuzeni Kaan Aksu da kuzenlerini kaybetmenin üzüntüsünü derinden hissettiklerini ancak organ nakli bekleyen kişilere umut olmasının da kendilerine teselli olduğunu söyledi.

Okay Aksu ise kuzeninin sporu çok sevdiğini, dolu dolu bir insan olduğunu ifade etti.

Öztürk'ün vefatından sonra ailecek karaciğer ve iki böbreğini bağışlama kararı aldıklarına dikkati çeken Aksu, "Eminim o da olsaydı aynı kararı verirdi. Umutla bekleyenlere şifa olur, umut olurdu." diye konuştu.

Öztürk'ün cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde bugün kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Emrah Öztürk'ün Organları Üç Hastaya Nakledilecek - Son Dakika

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