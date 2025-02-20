Enerji İçecekleri Kalp Ritim Bozukluğu Yapıyor - Son Dakika
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Sağlık

Enerji İçecekleri Kalp Ritim Bozukluğu Yapıyor

Dr. Kemal Kürkçü, enerji içeceklerinin gençlerde kalp rahatsızlıklarına yol açtığını belirtti.

20.02.2025 20:04
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Dr. Kürkçü: "Enerji içecekleri kalp ritim bozukluğuna sebep oluyor"

ADANA - Kozan Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Kemal Kürkçü, "Gençler arasında çok ciddi kalp rahatsızlıkları ve ritim bozukluklarına sebep veriyor" dedi.

Kürkçü yaptığı açıklamada, enerji içeceklerinin üzerinde "sporcu içeceği değildir" diye ibare olduğunu belirterek içeriğindeki kafein miktarının kalp ve böbrek rahatsızlıklarını tetiklediğini kaydetti.

Kürkçü, özellikle gençler arasında enerji verdiği iddiası ile kullanılan enerji içeceklerinin aslında enerji verecek bir içeriğe sahip olmadığını ve bunun kutu üzerindeki ibareler ile de belirtildiğini kaydederek "Enerji içecekleri adıyla yanlış anılıyorlar. Enerji verdikleri iddia etseler de çok enerji verdikleri söylenemez. İçeriklerine baktığımızda şeker kafein, tuz, ginseng, B vitamini ve şeker gibi içeriğe sahip. Bunları değerlendirdiğimiz zaman kesme şeker kadar masum değil çünkü günlük 7-8 kesme şeker miktarı gibi gözükse de direk kana karışan mısır şurubu var. Çok ciddi miktarda kafein ve tuz var bunlarda. Günlük ihtiyacın 20 katı kadar yükseklikte. Enerji verdiği iddia edilen kafein ve şeker bunlarında yüksek doz ciddi yan etkileri olabiliyor. Bu enerjiyi günlük çay tüketerekte sağlayabilirsiniz. Kalp hızında artış, ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliği, ellerde titreme, mide ve bağırsak sorunları, sık idrara çıkma, uyku sorunları yapabilir. Bu içecekleri kullanırken bu riskler gözardı edilmemeli" dedi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Sağlık, Böbrek, Enerji, Kozan, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Enerji İçecekleri Kalp Ritim Bozukluğu Yapıyor - Son Dakika

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