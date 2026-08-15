Epidural Anesteziyle Başarılı Kanser Ameliyatı - Son Dakika
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Epidural Anesteziyle Başarılı Kanser Ameliyatı

Epidural Anesteziyle Başarılı Kanser Ameliyatı
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Kütahya'da 76 yaşındaki kanser hastası, genel anestezi olmadan epidural anesteziyle ameliyat edildi.

Kütahya Şehir Hastanesinde, 76 yaşındaki endometrium (rahim içi) kanseri hastasının laparoskopik kanser ameliyatı, genel anestezi uygulanmadan epidural anestezi yöntemiyle başarıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile Kadın Hastalıkları ve Doğum ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, hastanın mevcut sağlık sorunları nedeniyle genel anestezi yerine epidural anestezi tercih edildi.

KOAH, hipertansiyon ve diyabet başta olmak üzere çeşitli ek hastalıkları bulunan 76 yaşındaki hastanın ameliyat öncesi değerlendirmesinde solunum kapasitesinin sınırlı olduğu belirlendi. Hastanın mevcut durumu ve yapılacak cerrahi birlikte değerlendirilerek operasyonun epidural anestezi altında gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kütahya Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümünden Uzm. Dr. Sabiha Başarı, epidural anestezinin bel bölgesinden yerleştirilen ince bir kateter aracılığıyla uygulandığını belirterek, bu yöntem sayesinde hastanın kendi kendine nefes almaya devam ederken ameliyat bölgesinde ağrı hissetmemesinin sağlandığını ifade etti.

Hastanın ameliyat sırasındaki konforunu artırmak amacıyla düşük dozlarda sakinleştirici ilaçlar da kullanıldı. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonda rahim ve yumurtalıklar çıkarılırken, kanserin yayılımını değerlendirmek amacıyla sentinel lenf nodu işaretlemesi ve lenf nodu diseksiyonu yapıldı.

Ameliyat boyunca hastanın tansiyon ve kalp hızının stabil seyrettiği, ağrı, bulantı, omuz ağrısı veya belirgin bir rahatsızlık yaşamadığı bildirildi. Operasyon sırasında genel anesteziye geçilmesine ihtiyaç duyulmadı.

Ameliyatın tamamlanmasının ardından epidural kateter çıkarıldı. Hastanın ameliyat sonrası ilk 24 saat içerisinde yapılan ağrı değerlendirmelerinde ağrı skorunun sıfır olarak kaydedildiği ve ek ağrı kesici ihtiyacı olmadığı belirtildi.

Ameliyattan yaklaşık 5 saat sonra ayağa kaldırılarak mobilize edilen hasta, operasyonun üçüncü gününde taburcu edildi.

Uzm. Dr. Sabiha Başarı, genel anestezinin laparoskopik kanser ameliyatlarında standart ve güvenilir bir yöntem olmaya devam ettiğini belirterek, gerçekleştirilen vakanın özellikle solunum sistemi açısından risk taşıyan ve uygun şekilde seçilmiş hastalarda epidural anestezinin alternatif bir yöntem olarak değerlendirilebileceğini göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Başarı, hastaya özel anestezi ve cerrahi planlamasının başarıyla uygulanmasında katkı sağlayan KSBÜ Jinekolojik Onkoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Serhan Can İşcan'a ve desteklerinden dolayı Başhekim Op. Dr. Halil İbrahim Şişman'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Epidural Anesteziyle Başarılı Kanser Ameliyatı - Son Dakika

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