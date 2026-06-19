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Erciyes Üniversitesi'nden Uluslararası Başarı

Erciyes Üniversitesi\'nden Uluslararası Başarı
19.06.2026 13:56
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ERÜ Tıp Fakültesi, uluslararası akreditasyonunu yükselterek önemli bir başarıya imza attı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Doku Tipleme ve Organ Nakil Laboratuvarı, önemli bir başarıya imza atarak uluslararası akreditasyonunu yükseltti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Doku Tipleme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yavuz Köker yapmış olduğu açıklamada, Laboratuvarlarında, erişkin ve pediatrik kemik iliği nakli merkezlerinin yanı sıra Kayseri civarındaki illere de organ nakli programında hizmet verdiklerini söyledi.

"Ülkemizde transplantasyon immünolojisi alanında önemli bir merkez"

Prof. Dr. Mustafa Yavuz Köker, "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Doku Tipleme Laboratuvarı ülkemizde transplantasyon immünolojisi alanında önemli bir merkez haline geldi. Yüksek çözünürlük HLA doku tipleme alanında ülkemizdeki 3. Akredite laboratuvar olarak European Federation for Immunogenetics (EFI) tarafından akredite edildi. Böylece İstanbul Üniversitesi'nden sonra EFI akreditasyonu alan ikinci kamu laboratuvarı olma başarısını gösterdi." dedi.

"Laboratuvarımız tarafından tanımlanan yeni bir HLA Alleli (A23: 115) bilimsel literatüre kazandırılmıştır"

ERÜ Doku Tipleme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Mustafa Yavuz Köker, "Erciyes Üniversitesi Doku Tipleme Laboratuvarı yalnızca tanı ve hizmet alanında değil, bilimsel araştırmalar alanında da önemli başarılara imza atmıştır. Laboratuvarımız tarafından tanımlanan yeni bir HLA alleli (A23: 115), bilimsel literatüre kazandırılmış ve ülkemizden tanımlanan iki yeni HLA allelinden biri olarak kayıtlara geçmiştir." şeklinde konuştu.

Uluslararası akredite yeterlilik belgesi aldı

Prof. Dr. Köker, "Laboratuvarımız, alanındaki en ileri teknolojileri kullanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, HLA Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemleriyle yüksek çözünürlüklü doku tipleme hizmetleri sunan Erciyes Doku Tipleme Laboratuvarımız Haziran 2026 itibarıyla HLA Yeni Nesil Dizileme (NGS) yüksek çözünürlük kategorisinde uluslararası akredite yeterlilik belgesini aldı." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, Eğitim, Sağlık, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erciyes Üniversitesi'nden Uluslararası Başarı - Son Dakika

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