Erken Teşhis Çocukluk Çağı Kanserinde Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
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Sağlık

Erken Teşhis Çocukluk Çağı Kanserinde Hayat Kurtarıyor

Erken Teşhis Çocukluk Çağı Kanserinde Hayat Kurtarıyor

Prof. Dr. Murat Elli, erken teşhisle çocukluk çağı kanserlerinde sağ kalım oranının %85'e ulaştığını belirtti.

15.02.2025 10:16
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Elli, erken teşhisin çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde başarı oranını artırdığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çocukluk çağı kanserleri her geçen gün daha fazla çocuğun hayatını etkilerken, erken teşhis hayati önem taşıyor.

Prof. Dr. Elli, 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanserleri Günü kapsamında yaptığı açıklamada, çocukluk çağı kanserlerinin erişkinlere kıyasla daha nadir görüldüğünü ve erken tanının hayati önem taşıdığını belirtti.

Erken teşhis sayesinde uzun dönem yaşama oranlarının arttığını aktaran Elli, "Kanserin erken tanıyla teşhis edilmesi ve doğru zamanda, doğru merkezde, doğru şekilde tedavi edilmesi bizim için çok önemli. Çocukluk çağı kanserlerinde uzun dönem sağ kalım oranı yüzde 85'e kadar ulaşmış durumda. Bu çok sevindirici bir gelişme." ifadelerini kullandı.

"Geniş morluklar ve burun kanamaları da kanser belirtisi olabilir"

Elli, çocuklarda kanserin habercisi olabilecek belirtilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik, uzun süren ve sebebi bulunamayan ateş, şiddetli baş ağrıları ve özellikle sabah saatlerinde görülen kusmalar tümör ihtimalini akla getirebilir. Ayrıca vücutta herhangi bir bölgede anormal şişlikler, büyüyen bezeler ve eklem ağrıları da dikkate alınmalı. Çocuklarda sık görülen morluklar, özellikle dizden yukarıda geniş morluklar ve burun kanamaları da kanser belirtisi olabilir."

Ergenlik çağındaki çocukların sağlık sorunlarını aileleriyle paylaşmaktan çekinebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Elli, bu yaş grubundaki çocukların, vücutlarındaki değişimleri gizleme eğiliminde olabildiğini, bu nedenle ailelerin çocuklarıyla açık iletişim kurmaları, doktorların ise detaylı muayene yapmalarının önemli olduğunu belirtti.

Elli, kanserle mücadele eden çocukların aileleriyle birlikte uzun süre hastanede kaldığına ve bu süreçte sosyal destek ihtiyacının arttığına işaret ederek, "Devlet, çocukların tüm tedavilerini karşılıyor. Ancak bu çocukların aileleri de sosyal açıdan desteklenmeli. Çocukların hastaneden çıktıktan sonra sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi, iyi beslenebilmesi ve eğitim hayatına devam edebilmesi için toplumun desteğine ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukluk çağı kanserlerinde geç tanının tedavi sürecini zorlaştırdığını ve çocuğun yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini kaydeden Elli, "Bizim için en önemli şey bir çocuğun bile yaşamasıdır. Kanserle mücadelede umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Çünkü yapabileceğimiz çok şey var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çocukluk, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erken Teşhis Çocukluk Çağı Kanserinde Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

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