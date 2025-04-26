Erken Yaşta Demans Nedenleri Belirlendi

İNGİLTERE'de yapılan bir araştırmada, erken yaşlarda demansa neden olan 15 farklı yaşam tarzı belirlendi.

2023 yılında yayımlanan kapsamlı bir araştırma, erken yaşlarda başlayan demansın nedenlerine ilişkin veriler sundu. Araştırmada, İngiltere'de yaşayan 65 yaş altı 356 binden fazla kişinin sağlık ve yaşam tarzı verileri analiz edildi. Daha önce yapılan çalışmaların çoğu genetik faktörlere odaklanırken, bu çalışma erken yaşlarda başlayan demans riskini artıran 15 farklı yaşam tarzı ve sağlık faktörünü ortaya koydu.

Çalışmaya göre düşük sosyoekonomik durum, sosyal izolasyon, işitme kaybı, felç, diyabet, kalp hastalığı ve depresyon gibi faktörler, genç yaşta demans riskini artırıyor. Ayrıca D vitamini eksikliği ve karaciğerin iltihap yanıtı olarak ürettiği C-reaktif proteinin yüksek seviyeleri de risk faktörleri arasında yer alıyor. Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen 'ApoE 4' gen varyantlarına sahip kişilerde de genç yaşta demans riski görülebiliyor.

Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi'nden nörobilimci Stevie Hendriks çalışmaya ilişkin, "Sebebin genellikle genetik olduğu varsayılıyor fakat birçok kişi için sebebin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle bu çalışmada diğer risk faktörlerini de araştırmak istedik" açıklamasında bulundu.

Araştırmanın sonuçları, doğrudan neden-sonuç ilişkisi kanıtlamasa da erken yaşlarda başlayan demans hakkında daha net bir tablo sunuyor. Uzmanlar, değiştirilebilir risk faktörlerine odaklanılarak demansın sadece yönetilmesi değil, önlenmesi için de umut verici adımlar atılabileceğini öngörüyor.