Erzincan 112\'ye ocak-eylülde 155 bin 572 çağrı geldi, yüzde 68,4\'ü vakaya dönüştü

Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Kuleli, 2026 yılının ocak-eylül döneminde merkeze 155 bin 572 çağrı geldiğini, bunların yüzde 68,4'ünün vakaya dönüştüğünü bildirdi.

Kuleli, yaptığı değerlendirmede, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin vatandaşların emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimlerine tek numara üzerinden ulaşmasını sağladığını belirtti.

Ocak-eylül döneminde gelen çağrıların yüzde 31,65'inin vakaya dönüşmediğini ifade eden Kuleli, bu çağrıların yüzde 22,05'inin otomatik anons sırasında telefonun kapatılmasından kaynaklandığını söyledi.

Vatandaşların "112 Acil Çağrı Merkezine hoş geldiniz" anonsunu duyduktan sonra telefonu kapatabildiğini aktaran Kuleli, sistemde numaranın görülmesi üzerine çağrı merkezince geri dönüş yapıldığını ve bunun acil müdahalede zaman kaybına neden olabildiğini kaydetti.

Kuleli, vatandaşlardan otomatik anonsu bekleyerek çağrı karşılama personeliyle görüşmelerini istedi.

Erzincan asılsız çağrıda en düşük 5 il arasında

Erzincan'da 112'ye gelen çağrılarda asılsız çağrı oranının yüzde 9,60 olduğunu belirten Kuleli, kentin Türkiye genelinde asılsız çağrı oranı en düşük 5 il arasında yer aldığını söyledi.

Kuleli, vatandaşlara 112'yi gereksiz yere meşgul etmedikleri için teşekkür etti.

Asılsız çağrıların önemli bölümünün çocukların cep telefonlarıyla yaptığı aramalardan kaynaklandığını ifade eden Kuleli, ailelerden çocukların telefon kullanımını takip etmelerini istedi.

Asılsız ihbara 18 bin 823 lira ceza

Kuleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbar veya gereksiz çağrı yapılması halinde 18 bin 823 lira idari para cezası uygulanabildiğini belirtti.

Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezanın iki katına çıktığını aktaran Kuleli, tekrarlanan ihbarlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabildiğini ifade etti.

Kuleli, 2026 yılında Erzincan'da asılsız çağrı nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını da bildirdi.

Vatandaşların 112'yi yalnızca gerçek acil durumlarda aramasının, acil yardıma ihtiyaç duyan kişilere daha hızlı ulaşılması açısından önem taşıdığı vurgulandı.