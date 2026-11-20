Erzincan'da ilçe hastanelerinin sağlık standartları toplantıda değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in katılımıyla düzenlenen toplantıda ilçe hastanelerinin güncel standartları ele alındı. Toplantıya hastane başhekimleri ve müdürleriyle SDS sorumluları katıldı, güncellenen standartların uygulanması görüşüldü.
Erzincan'da ilçe hastanelerinin hizmet ve performans göstergeleri değerlendirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları kapsamında ilçe hastanelerinin mevcut durumu ele alındı.
Toplantıya ilçe hastanelerinin başhekimleri, hastane müdürleri ve Sağlıkta Değerlendirme Standartları (SDS) sorumluları katıldı.
Görüşmede, güncellenen standartların uygulanması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve değerlendirme süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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