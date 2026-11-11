Erzincan'da inme eğitimi verildi, Doç. Dr. Ersoy erken müdahaleyi anlattı - Son Dakika
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Erzincan'da inme eğitimi verildi, Doç. Dr. Ersoy erken müdahaleyi anlattı

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Erzincan\'da inme eğitimi verildi, Doç. Dr. Ersoy erken müdahaleyi anlattı
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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde inme farkındalığı için eğitim düzenlendi. Başhekim Yardımcısı ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Alevtina Ersoy’un verdiği eğitimde belirtiler, risk faktörleri ve erken müdahale anlatıldı; 'İnmede her dakika önemlidir' mesajı vurgulandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, inme konusunda farkındalığın artırılması ve erken müdahalenin önemine dikkat çekmek amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Hastanede düzenlenen eğitim, Başhekim Yardımcısı ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Alevtina Ersoy tarafından verildi.

Eğitim programında inmenin belirtileri, risk faktörleri, erken tanının önemi ve müdahale sürecinde dikkat edilmesi gereken konular ele alındı. Katılımcılara inmenin erken fark edilmesi ve zamanında müdahale edilmesinin hayati önem taşıdığı konusunda bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen eğitimle, sağlık alanında inme konusundaki bilgi düzeyinin ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Uzmanlar, inme vakalarında erken müdahalenin önemine dikkat çekerken, hastalığın belirtilerinin fark edilmesi ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemini vurguluyor.

İnmede erken müdahalenin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekilen eğitimde, "İnmede her dakika önemlidir" mesajı öne çıktı.

Kaynak: İHA
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