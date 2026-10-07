Erzincan'da Kur'an kursunda 104 vatandaşa sağlık taraması yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Kur'an kursunda 104 vatandaşa sağlık taraması yapıldı

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Erzincan\'da Kur\'an kursunda 104 vatandaşa sağlık taraması yapıldı
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Erzincan'da 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin Kur'an Kursu'ndaki etkinliğinde 104 vatandaşa sağlık taraması ve bilgi verildi. Çocuklara teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi; beslenme, ruh sağlığı ve kronik hastalıklar konusunda bilgi aktarıldı. Uygun görülenler sevk edildi.

Erzincan'da 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerince düzenlenen etkinlikte 104 vatandaşa sağlık hizmetleri ve çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Yenimahalle Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim verilirken ebeveynlere de bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar tarafından beslenme, ruh sağlığı ve kronik hastalıklar konusunda bilgi verildi. KETEM ekiplerince de kanser taramalarına ilişkin bilgilendirme gerçekleştirildi.

Vatandaşlara ayrıca postür analizi, el ve bilek kavrama testi, tansiyon ve kan şekeri ölçümü ile ağız ve diş muayenesi yapıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda sağlık kuruluşuna başvurması uygun görülen vatandaşlar hastaneye yönlendirildi.

Kaynak: İHA
ErzincanEğitimSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Kur'an kursunda 104 vatandaşa sağlık taraması yapıldı - Son Dakika
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