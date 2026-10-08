Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü meme kanseri standında ücretsiz taramaları anlattı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü meme kanseri standında ücretsiz taramaları anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuruldu. Stantta erken tanının önemi anlatılırken, KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerindeki taramaların ücretsiz yapılabildiği belirtildi.
Erzincan'da Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı.
Etkinlikte, uygun yaş grubundaki kadınların düzenli kanser taramalarına katılmasının önemine dikkat çekilerek, memede fark edilen olağan dışı değişikliklerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği belirtildi.
Vatandaşlara kanser taramalarının KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yaptırılabildiği bilgisi verildi.
Kaynak: İHA
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