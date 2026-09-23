Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Taş, Başbağlar\'ı ziyaret etti

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesini ziyaret ederek sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Taş, hastane yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette birimlerin işleyişi, hizmet süreçleri, fiziki alanlar ve mevcut ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.