Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Taş, Başbağlar\'ı ziyaret etti

Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Taş, Başbağlar'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesini ziyaret ederek birimlerin işleyişi ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesini ziyaret ederek sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.
Taş, hastane yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette birimlerin işleyişi, hizmet süreçleri, fiziki alanlar ve mevcut ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.
Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Kaynak: İHA
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