Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, poliklinik ve servislerde incelemelerde bulundu.

Sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanları ziyaret eden Taş, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla görüşerek birimlerin çalışma düzeni, hizmet sunumunda karşılaşılan ihtiyaçlar ve yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hasta ve hasta yakınlarıyla da bir araya gelen Taş, talep ve görüşleri dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane yönetiminin, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve hasta odaklı hizmet anlayışını geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.