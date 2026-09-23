Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi\'nde Anestezi ve Reanimasyon Kliniği değerlendirildi

Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde Anestezi ve Reanimasyon Kliniği değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği hekimleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda kliniğin durumu ve çalışmalar ele alındı, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği için görüş alışverişinde bulunuldu.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği hekimleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda kliniğin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar ele alınarak sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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