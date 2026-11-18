Erzincan Mengücek Gazi Hastanesinde diyabet etkinliğinde kan şekeri ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Mengücek Gazi Hastanesinde diyabet farkındalığı için bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte hemşireler hastalar, yakınları ve personelin kan şekerini ölçtü; risk faktörleri, erken tanı ve hastalık yönetimi anlatıldı, Başhekim Taş erken tanıya dikkati çekti.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabet konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
Hastanede kurulan bilgilendirme standını ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Etkinlik kapsamında diyabet hemşireleri tarafından hastalar, hasta yakınları ve hastane personelinin kan şekeri ölçümleri yapıldı.
Katılımcılara diyabetin risk faktörleri, korunma yolları, erken tanı ve hastalığın yönetimi konusunda bilgilendirme yapıldı.
Başhekim Taş, diyabetle mücadelede erken tanı, düzenli kan şekeri takibi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkati çekerek toplumsal farkındalığın artırılmasının hastalığın kontrolünde önemli rol oynadığını belirtti.
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